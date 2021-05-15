快訊／台中擴大「23行業」停業！　東海商圈禁止現場飲食

▲台中市長盧秀燕宣布，由上午11大行業停業擴大到23大行業。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華、戴若涵／台中報導

新冠肺炎本土疫情大爆發，15日再添180例確診個案。包括台北、基隆、桃園、新竹、苗栗等縣市都陸續宣布八大行業暫停營業，台中市政府15日上午宣布包括「11大場所」暫停營業。稍早市長盧秀燕宣布，由上午11大行業停業擴大到23大行業，包括三溫暖、健身房、指壓、油壓等，其中有確診者足跡的東海商圈即日起將禁止現場飲食。

台中市衛生局表示，確診者目前已經被收進負壓隔離病房治療；經發局表示，東海商圈範圍定義為，東海國際商圈以及東海別墅商圈，區域內的店家禁止現場飲食，不能入店飲食，但開放外送，至於消費者外帶則必須實名、實聯，此措施要實施到6月8日。至於確診者入內的東海四季百貨、東海愛迪達以及東海全聯，這3家店都會請店家暫停營業，並且做好消毒，之後再申請復業。

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盧秀燕表示，依中央防疫因應指示，升級至23大場所即日起暫停營業，包括視聽歌唱業、三溫暖、舞場業、舞廳業、酒家業、酒吧業、特種咖啡茶室業、夜店業、飲酒店業、資訊休閒業、電子遊戲場業、指壓按摩場所、休閒麻將館、夜總會、俱樂部、錄影節目帶播映場所（MTV）、理容院（觀光理髮、視聽理容）、保齡球館、撞球場、健身中心（含國民運動中心）、室內螢幕式高爾夫練習場、遊藝場所及其他類似場所。

此外，全市夜市即日起暫停營業，現在再將「東海商圈」列入暫停營業範圍，現場不得飲食；第三，宗教場所暫停團體活動且禁止大型遊覽車進入停放；第四，全市高中職、國中、國小、幼兒園等學校校園停止開放；第五，民政局所屬183處里民活動中心與251處社區活動中心即日起暫停開放。

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