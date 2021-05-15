　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大眾運輸染疫難追蹤　黃偉哲籲：國道客運、台鐵、高鐵購票實聯制

▲搭大眾交通工具染疫追蹤困難，台南市長黃偉哲籲請買大眾運輸系統車票，應採實聯制，以利防疫追蹤。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲搭大眾交通工具染疫追蹤困難，台南市長黃偉哲籲請買大眾運輸系統車票，應採實聯制，以利防疫追蹤。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲指出，行政院所公布的緊急防疫應對措施，台南市一定遵行，他建議中央對於大眾運輸系統，尤其向國道客運、像台鐵、高鐵的購票都要採取實聯制。

黃偉哲說，像這次疫調，一次已經180個，疫調困難度很高，尤其中間有牽涉到有確診的人搭台鐵來台南，那這樣子的話要追他同車廂的人、追他同班車的人，坦白講有相當高的難度，那如果採取實聯制的話，至少這個可以對於相關有接觸的人，尤其如果是染病初期，傳染性非常高，CP值往往只有10幾、20幾，這些都有高度的傳染性，所以說跟他同車在一個密閉空間相處幾個小時的人，其實坦白講，我們有必要很早的時間內就聯絡到人，因此採取實聯制。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲搭大眾交通工具染疫追蹤困難，台南市長黃偉哲籲請買大眾運輸系統車票，應採實聯制，以利防疫追蹤。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，針對現在的休閒娛樂場所封閉的部分，台南市跟中央一樣，然後已經開始進行，至於夜市的部分，夜市的部分台南跟高雄一樣，都是採取暫時沒有封閉，但是嚴格要求進場的人，以及要求做好戴好口罩跟消毒，那台南市特別要求夜市不要採取內用、一律改採外帶，並禁止在夜市邊走邊吃。

黃偉哲說，對於學校的部分，學校的部分畢業典禮一律取消改採線上，畢業旅行一律取消，其他的學校的場館、廠舍、操場、館舍一率不外借，也沒有辦法接受市民去學校裡面運動。這點在這段防疫期間，請大家多體諒。

在餐廳的部分，黃偉哲說鼓勵採取外帶，那餐廳要內用的部分，也遵守中央流行疫情指揮中心的規定，但是還是鼓勵、強烈的建議採取外帶，這部分我們會這樣做，那另外，對於大眾運輸工具的場站，我們每天要求至少１次以上的清消，台南市環保局也會支援來做清潔消毒，那場站本身也要做清潔消毒，所以這部份大致是這樣子。

對於高雄現在宣布要進入準三級警戒，外界問那台南有沒有一些比二級還要再更嚴謹的一些防護措施，黃偉哲直言，他不知道什麼叫「準三級」。對古蹟、博物館的部，黃偉哲說，中央已經要求停止開放，所以說台南市對室內的像化石館，像天文館，這些都停止開放，那至於像室外的，像水道博物館，我們是採限量進入的方式，所以有些地方像安平古堡，有室內的館舍、有戶外的，我們都遵守室內跟戶外的人數限制的規定來處理，所以這個部分，我們還是要尊重中央的這個指導原則。

▲搭大眾交通工具染疫追蹤困難，台南市長黃偉哲籲請買大眾運輸系統車票，應採實聯制，以利防疫追蹤。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲進一步說明，曾經有兩個搭台鐵的個案，一個是要去別的地方，他已經知道自己確診，還搭乘大眾運輸工具，所以他被其他縣市政府開罰30萬元，但14日是在來台南這個個案，他在台北有沒有被檢測出來是陽性，他的情形是搭大眾運輸工具到台南，然後由他家人接人，直接送到醫院，然後送到醫院之後直接採檢，然後篩檢不出是陽性，然後等到這個進一步的PCR的檢測，確定是陽性就馬上直接進入負壓隔離病房，所以他基本上沒有外界暴露跟接觸，唯一現在可能跟他接觸的部分，就是跟他同車廂的還有他的家人，所以這部分我們要特別要求，這部分又回到剛剛提到說，希望搭乘交通運輸工具，由其國道、高鐵、台鐵採取實聯制購票，以方便疫調，這個部分也是這個原因。對於該個案，如果他知情染疫還搭車，台南市一定開罰，如果他是屬於不知情的話，是很難苛責他，因為在確診之前，我們不能夠直接開罰。

與個案同人的民眾有多少人，這要要問中央流行疫情指揮中心，而且最重要是問台鐵，因為台鐵那一班車賣了多少票，某一個車廂賣多少座位，那有沒有站票，因為台鐵已經說他即日起停售站票，所以應該沒有站票。所以這個部分，我們再跟台鐵確認，最重要是要找到人，而不只是知道人數，找到人比較重要，因為在那麼長時間做、那麼近距離的接觸，我們是蠻替這些民眾擔心。

▲搭大眾交通工具染疫追蹤困難，台南市長黃偉哲籲請買大眾運輸系統車票，應採實聯制，以利防疫追蹤。（圖／記者林悅翻攝，下同）

對於全國的娛樂場所都要停業，台南有沒有做一些相關的配套措施？八大行業暫停營業，對業者有沒有配套或紓困的措施？黃偉哲則表示，其實分兩個部分，一個是從業人員，第二個是這個業者。對從業人員的部分，是想還是輔導他們上課，還是安心上工計畫，這部分有一個基本生活所需，如果說要月入10萬的工作是沒有，但是基本的工作是可以輔導他；至於業者的部分，這個可能還是要跟全國一致，因為現在台南不是第1個停掉八大，而且行政院也要求全國一律都停止，這個不只是八大，因為看起來還有電子遊藝場，還有網咖屋，還有休閒、旅遊、三溫暖這些的，休閒三溫暖這些的，總有17項行業，所以這個部分，我想中央會作一次性的這個措施。黃偉哲說台南跟高雄目前為止，台南市疫情規定現在還是可以，高雄比較辛苦。

「東元廣角吸入式捕蚊燈」市價980元，特價699元，買一送一

ET快訊
快訊／母親節連2天「很close接觸」！　台中確診者女友發燒
實名制神器！來申請「自己的QR code」　出入不用一直手寫
快訊／新北板橋聯醫、台北醫院　預備高風險區免費快篩
美醫提「口罩要戴兩層」！陳時中回應了
快訊／鄭文燦宣布：桃園市進入「準三級防疫」 　關閉縣內4夜市
台灣本土疫情何時能趨緩？陳時中坦言很難：這次規模很大
快訊／回彰化老家染疫！台中確診者足跡曝光　集中東海商圈
自稱「去萬華買竹筍」染疫！陳時中：後來發現有另外關係在

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

石牌國中爆「有家長確診」學生採檢中　校方公告流出

黃偉哲再次呼籲「大眾運輸實聯制」　下令夜市只能外帶禁邊走邊吃

雄獅、東南旅遊4旅行社暫停6／8前行程！可全額退費、改期

雙北升三級「民眾瘋搶物資」搬空貨架　陳時中：沒必要！

防趁疫情哄抬民生物資、囤積　台南消保官全面稽查！

不斷更新／雲林也跟進！各縣市八大行業「停業」一次看

快訊／母親節連2天有「很close的接觸」！　台中確診者女友發燒了

還在進香！基隆驚見2輛遊覽車「去過宜蘭、花蓮」　在地人全怒了

桃園市準3級警戒！鄭文燦：比照雙北關閉營業場所　增4大夜市停業

大眾運輸染疫難追蹤　黃偉哲籲：國道客運、台鐵、高鐵購票實聯制

地下街Y區急封消毒畫面曝光 蘆洲獅子王再爆帶老婆小孩逛了20幾家

女騎士確認過眼神查看四周來車　迴轉下秒釀車禍...網笑：太厲害

疑不滿女友手被摸...男譙三字經　飆罵女店員：如果是男的就揍妳！

小6女田徑錦標60米飆速7秒94 飛毛腿奇才跑出全國史上第2快

疫情升溫！商家實施實名制登記　民憂「萬人用原子筆」：防疫破口？

夏娃陳庭妮！林柏宏溫昇豪選她一起無人島　「媽媽是職業？」劉冠廷注音聯想大爆發

雲林街道驚見花盆「奪命血滴子」　專刺路過車輪胎...受害車主提告

以色列、巴勒斯坦「衝突升溫」　千枚飛彈對轟！14F高樓被炸爛

路人站斑馬線中央「想過又不敢過」　騎士停車卡位幫開路：快過去啦！

徐凱希不忍了！宣戰黑粉「你們真的惹錯人」 熊熊怒曝「被罵這2字次數」提告全賠可賺600萬

石牌國中爆「有家長確診」學生採檢中　校方公告流出

黃偉哲再次呼籲「大眾運輸實聯制」　下令夜市只能外帶禁邊走邊吃

雄獅、東南旅遊4旅行社暫停6／8前行程！可全額退費、改期

雙北升三級「民眾瘋搶物資」搬空貨架　陳時中：沒必要！

防趁疫情哄抬民生物資、囤積　台南消保官全面稽查！

不斷更新／雲林也跟進！各縣市八大行業「停業」一次看

快訊／母親節連2天有「很close的接觸」！　台中確診者女友發燒了

還在進香！基隆驚見2輛遊覽車「去過宜蘭、花蓮」　在地人全怒了

桃園市準3級警戒！鄭文燦：比照雙北關閉營業場所　增4大夜市停業

大眾運輸染疫難追蹤　黃偉哲籲：國道客運、台鐵、高鐵購票實聯制

石牌國中爆「有家長確診」學生採檢中　校方公告流出

一線急診醫530字心急發聲！　籲「這類民眾」分流篩檢：沒人是局外人

萌貓大抱枕！孩狂嚕撒嬌　牠滿臉無奈看媽：請支援收嬰

黃偉哲再次呼籲「大眾運輸實聯制」　下令夜市只能外帶禁邊走邊吃

防堵萬華疫情　柯文哲明增設「第5個快篩站」

府院12小時急應變　蘇貞昌：早上8點總統官邸會議拍板升級

左邊7kg卻像幼貓！「壯碩大虎斑」對比驚人　爸曝：牠們都同歲...

快訊／雙北國軍單位　17日起採異地辦公、會議採視訊實施

雄獅、東南旅遊4旅行社暫停6／8前行程！可全額退費、改期

雙北升三級「民眾瘋搶物資」搬空貨架　陳時中：沒必要！

「奶比臉大」網紅下海只收到20萬怒告詐欺　火辣女雞頭現身

生活熱門新聞

陳時中緊急宣布「雙北升為第三級警戒」

快訊／盧秀燕：台中市即起11大行業停業

醫：獅父根本跟女兒串通好　害慘醫護被隔離

雙北喪屍搶食物！台大名醫曝「唯獨2樣沒人買」

即／雙北升3級警戒　高雄市跟進宣布進入準3級防疫

即／台中本土零確診破功！　市府下午3點10分公布足跡

獅子會最美會長　正面照辣翻13萬粉絲

陳時中「一夜白頭」對比照惹心疼

台中確診者「案1346」足跡曝　集中東海商圈

「自強號旅客」板橋到台南確診　台鐵緊急消毒

鄉民狂PO文「跪求封城」　陳時中說話了

雙北三級警戒「民憂會封城」　陳時中曝四級標準

快訊／暴增180例本土！89人在台北市

本土狂爆180例「雙北升3級警戒」　措施一次看

更多熱門

相關新聞

因應防疫台泥取消法說會　和泰要求居住萬華、蘆洲員工居家上班

因應防疫台泥取消法說會　和泰要求居住萬華、蘆洲員工居家上班

本土疫情延燒，單日新增180例確診，雙北啟動三級防疫警戒，台泥和國際中橡原定17號即將舉辦的法說會，原本改為線上舉辦，但因應警戒升級，現在決定線上法說會也取消，和泰汽車則要求居住萬華蘆洲等地員工，即日起居家上班。

台北101「89樓觀景台」即起暫停開放！

台北101「89樓觀景台」即起暫停開放！

台灣一日生活圈 　蘇清泉：非必要減少外出

台灣一日生活圈 　蘇清泉：非必要減少外出

即／台中擴大「23行業」停業！　東海商圈禁止飲食

即／台中擴大「23行業」停業！　東海商圈禁止飲食

立院委員會17日全停開　18日會議如常

立院委員會17日全停開　18日會議如常

關鍵字：

染疫黃偉哲新冠疫情疫情社區感染

讀者迴響

熱門新聞

陳時中緊急宣布「雙北升為第三級警戒」

快訊／本土確診驚爆180例　政院宣布防疫升級

口罩要戴2層　美醫師：台灣防疫「停在去年」

快訊／盧秀燕：台中市即起11大行業停業

疫情警戒升三級？　蘇貞昌、陳時中臨時記者說明

醫：獅父根本跟女兒串通好　害慘醫護被隔離

雙北喪屍搶食物！台大名醫曝「唯獨2樣沒人買」

即／龍捲風襲武漢！傷亡人數不明

即／雙北升3級警戒　高雄市跟進宣布進入準3級防疫

即／台中本土零確診破功！　市府下午3點10分公布足跡

獅子會最美會長　正面照辣翻13萬粉絲

陳時中「一夜白頭」對比照惹心疼

台中確診者「案1346」足跡曝　集中東海商圈

「自強號旅客」板橋到台南確診　台鐵緊急消毒

「熱吻茶室闆娘」苦主男現身　一句話嚇壞眾人

更多

最夯影音

更多
地下街Y區急封消毒畫面曝光 蘆洲獅子王再爆帶老婆小孩逛了20幾家

地下街Y區急封消毒畫面曝光 蘆洲獅子王再爆帶老婆小孩逛了20幾家
女騎士確認過眼神查看四周來車　迴轉下秒釀車禍...網笑：太厲害

女騎士確認過眼神查看四周來車　迴轉下秒釀車禍...網笑：太厲害

疑不滿女友手被摸...男譙三字經　飆罵女店員：如果是男的就揍妳！

疑不滿女友手被摸...男譙三字經　飆罵女店員：如果是男的就揍妳！

小6女田徑錦標60米飆速7秒94 飛毛腿奇才跑出全國史上第2快

小6女田徑錦標60米飆速7秒94 飛毛腿奇才跑出全國史上第2快

疫情升溫！商家實施實名制登記　民憂「萬人用原子筆」：防疫破口？

疫情升溫！商家實施實名制登記　民憂「萬人用原子筆」：防疫破口？

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面