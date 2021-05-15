大眾運輸染疫難追蹤　黃偉哲籲：國道客運、台鐵、高鐵購票實聯制

▲搭大眾交通工具染疫追蹤困難，台南市長黃偉哲籲請買大眾運輸系統車票，應採實聯制，以利防疫追蹤。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲指出，行政院所公布的緊急防疫應對措施，台南市一定遵行，他建議中央對於大眾運輸系統，尤其向國道客運、像台鐵、高鐵的購票都要採取實聯制。

黃偉哲說，像這次疫調，一次已經180個，疫調困難度很高，尤其中間有牽涉到有確診的人搭台鐵來台南，那這樣子的話要追他同車廂的人、追他同班車的人，坦白講有相當高的難度，那如果採取實聯制的話，至少這個可以對於相關有接觸的人，尤其如果是染病初期，傳染性非常高，CP值往往只有10幾、20幾，這些都有高度的傳染性，所以說跟他同車在一個密閉空間相處幾個小時的人，其實坦白講，我們有必要很早的時間內就聯絡到人，因此採取實聯制。

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黃偉哲說，針對現在的休閒娛樂場所封閉的部分，台南市跟中央一樣，然後已經開始進行，至於夜市的部分，夜市的部分台南跟高雄一樣，都是採取暫時沒有封閉，但是嚴格要求進場的人，以及要求做好戴好口罩跟消毒，那台南市特別要求夜市不要採取內用、一律改採外帶，並禁止在夜市邊走邊吃。

黃偉哲說，對於學校的部分，學校的部分畢業典禮一律取消改採線上，畢業旅行一律取消，其他的學校的場館、廠舍、操場、館舍一率不外借，也沒有辦法接受市民去學校裡面運動。這點在這段防疫期間，請大家多體諒。

在餐廳的部分，黃偉哲說鼓勵採取外帶，那餐廳要內用的部分，也遵守中央流行疫情指揮中心的規定，但是還是鼓勵、強烈的建議採取外帶，這部分我們會這樣做，那另外，對於大眾運輸工具的場站，我們每天要求至少１次以上的清消，台南市環保局也會支援來做清潔消毒，那場站本身也要做清潔消毒，所以這部份大致是這樣子。

對於高雄現在宣布要進入準三級警戒，外界問那台南有沒有一些比二級還要再更嚴謹的一些防護措施，黃偉哲直言，他不知道什麼叫「準三級」。對古蹟、博物館的部，黃偉哲說，中央已經要求停止開放，所以說台南市對室內的像化石館，像天文館，這些都停止開放，那至於像室外的，像水道博物館，我們是採限量進入的方式，所以有些地方像安平古堡，有室內的館舍、有戶外的，我們都遵守室內跟戶外的人數限制的規定來處理，所以這個部分，我們還是要尊重中央的這個指導原則。

黃偉哲進一步說明，曾經有兩個搭台鐵的個案，一個是要去別的地方，他已經知道自己確診，還搭乘大眾運輸工具，所以他被其他縣市政府開罰30萬元，但14日是在來台南這個個案，他在台北有沒有被檢測出來是陽性，他的情形是搭大眾運輸工具到台南，然後由他家人接人，直接送到醫院，然後送到醫院之後直接採檢，然後篩檢不出是陽性，然後等到這個進一步的PCR的檢測，確定是陽性就馬上直接進入負壓隔離病房，所以他基本上沒有外界暴露跟接觸，唯一現在可能跟他接觸的部分，就是跟他同車廂的還有他的家人，所以這部分我們要特別要求，這部分又回到剛剛提到說，希望搭乘交通運輸工具，由其國道、高鐵、台鐵採取實聯制購票，以方便疫調，這個部分也是這個原因。對於該個案，如果他知情染疫還搭車，台南市一定開罰，如果他是屬於不知情的話，是很難苛責他，因為在確診之前，我們不能夠直接開罰。

與個案同人的民眾有多少人，這要要問中央流行疫情指揮中心，而且最重要是問台鐵，因為台鐵那一班車賣了多少票，某一個車廂賣多少座位，那有沒有站票，因為台鐵已經說他即日起停售站票，所以應該沒有站票。所以這個部分，我們再跟台鐵確認，最重要是要找到人，而不只是知道人數，找到人比較重要，因為在那麼長時間做、那麼近距離的接觸，我們是蠻替這些民眾擔心。

對於全國的娛樂場所都要停業，台南有沒有做一些相關的配套措施？八大行業暫停營業，對業者有沒有配套或紓困的措施？黃偉哲則表示，其實分兩個部分，一個是從業人員，第二個是這個業者。對從業人員的部分，是想還是輔導他們上課，還是安心上工計畫，這部分有一個基本生活所需，如果說要月入10萬的工作是沒有，但是基本的工作是可以輔導他；至於業者的部分，這個可能還是要跟全國一致，因為現在台南不是第1個停掉八大，而且行政院也要求全國一律都停止，這個不只是八大，因為看起來還有電子遊藝場，還有網咖屋，還有休閒、旅遊、三溫暖這些的，休閒三溫暖這些的，總有17項行業，所以這個部分，我想中央會作一次性的這個措施。黃偉哲說台南跟高雄目前為止，台南市疫情規定現在還是可以，高雄比較辛苦。

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