三總醫護染疫　莊人祥強調「非院內感染」：參加進香活動確診

記者嚴云岑／台北報導

三軍總醫院松山院區昨日傳出有醫護確診，指揮中心發言人莊人祥今日證實，確診者是一名門診醫護，案號1352，不是院內感染，是因為去參加進香活動，有其他人員感染，目前已針對門診醫護、工作人員與接觸者進行採檢，目前還在進行當中。

中央流行疫情指揮中心昨日宣布新增29例本土確診，創單日新高，外傳三總松山分院有確診，導致門診要關閉。台北市長柯文哲晚間證實，表示松山院區門診要停兩週。莊人祥昨晚也表示，這是隔天要公布的案例，確診者是門診醫護人員，相關情形還在疫調中，還在釐清是在院內或院外感染。

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莊人祥昨晚說，確診者是一名門診醫護人員，足跡、匡列人數還在疫調，詳情隔天才會公布，但他相信曾任疾管局長，同為知名感染科教授的三軍總醫院副院長張峯義，能夠把疫情妥善處理好。

根據消息人士指出，三總松山分院有護理師參加南部進香團，與丈夫採檢陽性。松山醫院目前傾向全部員工篩檢，院方請同仁注意通知。

張峯義昨晚接受電訪，直言自己沒有督導松山分院，但聽聞有確診者或家人曾到過南部進香團，此例可能與進香團有關。三總本週起開始擴大篩檢，該案例也是擴大篩檢驗出，會匡列有症狀員工加強採檢。

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