雙北三級！KTV、電影院等室內場所全關　「全國限制措施」曝光

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今表示，因應目前國內COVID-19疫情持續嚴峻，雙北地區陸續發生感染來源不明的病例及群聚事件，研判社區傳播已有擴大趨勢，自即日起至5月28日提升雙北地區疫情警戒至第三級，加嚴、加大限制措施，以防範發生大規模社區傳播。

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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陳時中表示，第三級警戒區域雙北措施（時間5月15日至5月28日），除關閉休閒娛樂場所外，同時關閉觀展觀賽場所，包括展覽場、電影片映演場所（戲院、電影院）、集會堂、體育館、活動中心、展演場所（音樂廳、表演廳、博物館、美術館、陳列館、史蹟資料館、紀念館）、室內溜冰場、室內游泳池、遊樂園、專營兒童遊戲場及其他類似場所。

▲▼0515雙北市防疫3級警戒。（圖／流行疫情指揮中心提供）

另外包括以及教育學習場域，包括社區大學、樂齡學習中心、訓練班、K書中心、社會教育機構（社會教育館、科學教育館、圖書館）及老人共餐活動中心等其他類似場所。

而在職場及工作處所應遵守企業持續營運指引防疫規定，落實個人及工作場所衛生管理，啟動企業持續營運因應措施，如異地或遠距辦公、彈性時間上班。餐飲場所應遵守實聯制、社交距離、隔板等防疫措施，無法落實則採外帶。婚、喪禮應落實實聯制與社交距離並加強清消。公共場域、大眾運輸加強清消。

▲0515雙北市防疫3級警戒。（圖／流行疫情指揮中心提供）

▲0515全國性防疫措施。（圖／流行疫情指揮中心提供）

陳時中表示，除上述措施外，也將加強第三級警戒區域醫療體系應變，包括擴大開設專責病房、分艙分流、設置戶外篩檢站以採檢、擴大萬華地區篩檢量能、廣泛運用遠距醫療於門診病患、積極啟動專責應變醫院等，另同時呼籲，第二、三級警戒範圍人員應減少區域間的非必要移動。

全國性措施如下：

1.關閉休閒娛樂場所，包括歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、錄影節目帶播映場所（MTV）、視聽歌唱場所(KTV)、理容院(觀光理髮、視聽理容)、指壓按摩場所、健身休閒中心（含提供指壓、三溫暖等設施之美容瘦身場所）、保齡球館、撞球場、健身中心（含國民運動中心）、室內螢幕式高爾夫練習場、遊藝場所、電子遊戲場、資訊休閒場所、麻將休閒館及其他類似場所。

2.全國宗教祭祀場所活動部分，全面停止進香團與遶境相關活動，包括寺院、宮廟、教堂（教會）及其他類似場所之活動應落實實聯制與社交距離並加強清消。

全國中、小學校園停止對外開放。

3.全國社團停止交接活動。

