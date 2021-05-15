疫情直直燒！台北101「89樓觀景台」暫停開放到5／28

▲今（15日）台北101宣布，即日起至5月28日暫停開放「89樓觀景台」。（圖／台北101提供）

記者彭懷玉／台北報導

國內疫情急遽變化，台北101今（15日）宣布，即日起至5月28日暫停開放「89樓觀景台」；商場及辦公大樓今日起至6月8日止所有入口及車道口採取實聯制。

今日暴增逾180例確診，雙北市從即日起到28日實施區域型「第三級防疫警戒」，相關限制措施包含室內5人、室外10人以上集會取消，對此，台北101「89樓觀景台」宣布暫停開放，一直到5月28日，再視疫情狀況進行滾動式調整。

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▲台北101觀景台可鳥瞰大台北風景。（圖／台北101提供）

此外，商場及辦公大樓自今日起至6月8日止，所有入口及車道口採取實聯制。台北101表示，將持續實施100%體溫量測，體溫超過37.5度禁止入館；全面要求入館佩戴口罩；每周進行一次辦公大樓、購物中心與觀景台公區全面消毒；每日進行全館空調排換氣、全日全時進行電梯高速以上通風，維持環境空氣清新；每半小時消毒擦拭電梯內外部按鍵鈕、電扶梯扶手及廁所；全場域設置58處手部消毒機；嚴格管理貨物運送人車，統一由理貨中心消毒後專人配送。

另，配合疫情指揮中心及北市政府防疫指示，工務局所屬公園處、衛工處及大地處轄管公有場館共23處即日起陸續停止開放、22個活動暫停舉辦，請民眾盡量待在家好好防疫。