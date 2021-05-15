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自稱「去萬華買竹筍」染疫！陳時中：後來發現有另外關係在

▲▼指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心記者會指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者黃凱翊／綜合報導

本土個案大爆發！今天新增的180例本土個案中，其中有6例出現在彰化，對於確診個案是否就是網路上盛傳的到萬華賣水果而染疫的母女，陳時中今天證實表示，這個案例「真的是去賣水果的」，不像之前有確診者說是去萬華買竹筍，後來調查卻發現有「另外的關係在」。

陳時中補充，這兩天進行疫調很困難，有些需要經過警政單位幫忙調查，才會發現結果跟確診者自述的行為不一樣，例如有人說去龍山寺買竹筍而染疫，「後來發現都是有另外的關係在」，陳時中坦言，有時候牽涉到隱私個資，疫調真的是件很困難的事情，一方面要保護個資不能讓人家誤會，但有時也需要取得一個平衡，有時候多方考量，若是把去過那地方的人都當成是這樣子來進行調查也不對，必須要經過多方查證才不會產生不必要的誤會，將事實釐清。

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中央流行疫情指揮中心今(15)日公布國內新增185例COVID-19確定病例，分別為180例本土及5例境外移入。

指揮中心表示，今日新增之180例本土個案為68男112女，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日/採檢日介於今(2021)年4月23日至5月14日，居住縣市分別為臺北市89例、新北市75例、彰化縣6例、宜蘭縣及桃園市各4例、臺中市及基隆市各1例，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增之5例境外移入個案為3男2女，年齡介於20多歲至40多歲， 分別自菲律賓、印度、美國及越南入境 ，入境日介於3月7日至5月12日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告；發病日介於5月2日至13日。

指揮中心表示，截至目前國內累計230,809例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含225,026例排除)，其中1,475例確診，分別為1,078例境外移入，344例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中(案1078、1079、1091、1092、1100、1101、1102、1105、1122、1153、1154、1183、1187、1222)；另1例(案530)移除為空號。確診個案中12人死亡、1,116例解除隔離、347人住院隔離中。

指揮中心提醒，請符合公費接種對象者踴躍接種COVID-19疫苗，及早獲得保護力。接種COVID-19疫苗可以減少罹病、重症及死亡的風險，並可形成社區群體免疫力，降低疫情傳播機會。符合目前公費疫苗接種對象者，無須等候接種通知，請於接種前先上網或電話預約，並攜帶健保卡至接種院所施打。如無法預約，得攜帶身分證或其他身分證明文件(如員工證)等至接種單位，由醫療院所確認後接種疫苗。

指揮中心籲請民眾落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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