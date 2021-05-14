　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

確診疫情有時差！南彰化2例明天才公布　在地人罵爆：人都被載走了

▲南彰化傳母女確診下午緊急消毒。（圖／讀者提供）

▲南彰化傳母女確診下午緊急消毒。（圖／讀者提供）

記者唐詠絮／彰化報導

南彰化今(14)日傳出有2確診案例，2名個案是在南彰化某社區母女，近期到萬華擺攤賣葡萄，上午由防疫人員帶到醫院隔離治療，而社區在下午也將進行消毒，但中央卻要等到明天才要公布相關疫調結果，「都已經確診了人也載走了卻還要等24小時才有結論」，「把彰化當成三等公民嗎」令地方人士大為盛怒。

▲南彰化傳母女確診下午緊急消毒。（圖／讀者提供）

中央疾管署發言人莊人祥對於彰化傳出2名確診案例則表示，今天公布的是昨天的確診案例，有關彰化的確診案例，明天才會公布相關結果，不排除與萬華有關；詢問公所也進一步證實母女確診，而附近居民也表示，傳出確診母女一家人全被帶走隔離了，該社區今天對此議論紛紛，認為要公布也該要由衛生局主導，不應該私下亂傳，更進一步希望公部門能做防疫大消毒。

▲南彰化傳母女確診下午緊急消毒。（圖／讀者提供）

▲南彰化傳母女確診下午緊急消毒。（圖／讀者提供）

上午彰化傳出確診案例後，多名縣議員在議會向質詢，衛生局長葉彥伯對此表示，目前各縣市謠言滿天飛，詳細情形請以中央指揮中心公布為準，衛生局會配合中央、各縣市疫調，持續積極進行相關防疫措施。

▲南彰化傳母女確診下午緊急消毒。（圖／讀者提供）

下午公所也到附近大消毒，進一步證實確診傳聞，但在此同時，彰化縣政府同步宣布彰化縣50處夜市及公園全部停止營業，就連溪湖果菜市場也在臉書粉專公告，「因疫情嚴峻，避免群聚感染風險，彰化縣所有夜市不得營業，故本公司今天星期五夜市暫停」。這不得不讓人質疑與南彰化的確診案例有相當的關聯，縣長王惠美也進一步對地方喊話，務必遵守防疫相關規定。

破功了？「感染源不明」6人染疫竟有神秘力量保護

東元「捕蚊燈」350元太划算！超廣角吸入　半夜終於不用起床打蚊子

ET快訊
快訊／本土確診爆炸！　台北市立動物園宣布休園
快訊／比照雙北！　基隆市也宣布「八大行業」暫停營業
快訊／跟進台北市！　桃園「十大行業」暫停營業
快訊／醫護人員確診！三總松山院區急消毒
躲衛生局查100人群聚！　全大運關20名成大生地下室3小時
沒被匡列到！　宜蘭婦揪出「自己確診」
快訊／日政府宣布　「緊急事態擴大」至9都道府縣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

視察基隆國中會考3考場準備工作　林右昌預祝考生獲得好成績

確診疫情有時差！南彰化2例明天才公布　在地人罵爆：人都被載走了

台東綠島防疫查驗再揪通緝犯　移送地檢署歸案

讓考生安心發揮實力 台南國中會考考場環境消毒完成

台東環保局將舉辦兩梯次「永安夏令營」　17日起開放報名限額54名

長光部落文化聚會所啟用　饒慶鈴：台東全縣聚會所140座達標

「台東藍」深層海水品牌標章　授權遴選結果出爐

基隆確診女進香團曾訪竹山紫南宮和餐廳　匡列14人暫無異狀

0513大停電南警總動員路口指揮　黃偉哲「感心」親自慰勞辛勞

迎接國中會考　竹市七大防疫措施讓考生家長放心

全台大停電！393萬戶受影響　高雄興達電廠「事故原因曝光」

台灣三寶日常行車紀錄器全錄下　騎士連遇3個怒：到底有啥問題！

舒華現身《玩很大》撂台語..鼠薯也亂入？　作風太直率韓公司「不喜歡她常直播XD」

《火神的眼淚》溫昇豪急破門救火反賠8萬！　遵照SOP又遇憾事...遭輿論酸爆

興達電廠事故停機全台大停電　台北高雄台南嘉義苗栗爆災情

獅子會前會長與阿公店小姐接觸？　陳時中證實：同一串往下延

認愛啦啦隊女神！巫苡萱男友「曬恩愛照」　宣示主權：該下個階段了

台北萬華和平醫院爆2病患確診！ 衛生局證實：一開始是看泌尿科

女騎士確認過眼神查看四周來車　迴轉下秒釀車禍...網笑：太厲害

虎媽產後無奶「被迫與女兒分離」　重逢露驚訝神情：是我的孩子...

視察基隆國中會考3考場準備工作　林右昌預祝考生獲得好成績

確診疫情有時差！南彰化2例明天才公布　在地人罵爆：人都被載走了

台東綠島防疫查驗再揪通緝犯　移送地檢署歸案

讓考生安心發揮實力 台南國中會考考場環境消毒完成

台東環保局將舉辦兩梯次「永安夏令營」　17日起開放報名限額54名

長光部落文化聚會所啟用　饒慶鈴：台東全縣聚會所140座達標

「台東藍」深層海水品牌標章　授權遴選結果出爐

基隆確診女進香團曾訪竹山紫南宮和餐廳　匡列14人暫無異狀

0513大停電南警總動員路口指揮　黃偉哲「感心」親自慰勞辛勞

迎接國中會考　竹市七大防疫措施讓考生家長放心

珍愛桃園藻礁：蓋好「三接」一樣會停電　網罵爆：用藻礁發電嗎？

台北電影節遺珠／《緝魂》張鈞甯、藍葦華《當男人》錯失原因曝光

蔡英文：謝謝中央地方合作防疫　你們是最辛苦的第一線戰士

疫情加劇　棒協：玉山盃青棒、華南盃青少棒延後舉辦

快訊／本土確診案例爆炸！　台北市立動物園宣布休園

孫安佐女友爆「深夜擅闖遊樂設施」！　附近全是三角錐…樂PO文

大豐有線電視防疫升級　全額補助員工接種COVID-19疫苗

北市防疫升級！　張惠妹男友酒吧急宣布「全面停工」

這7例最可怕！台大醫曝「未來3大觀察重點」　坦言：要做最壞打算

快訊／比照雙北！基隆市宣布：「八大行業」暫停營業

黑熱褲辣露美腿！一進休息站...拖車界女神「狂吸全場目光」　結局神轉超想哭

地方熱門新聞

桃園莊敬國小宣布「停課到月底」　停課復課通知曝光

日產「狂野魔女」越級打怪　撞砂石車慘毀容

「噴射背包」網友點破真相：是造型氣球

基隆進香團用餐14人匡列暫無異狀

檢警調廉不容不當外力干擾綠能發展

高雄七旬翁退休金險遭詐　行員聯手波麗士阻詐

避免群聚感染　花蓮專案稽查八大場所

安平警強勢臨檢八大行業杜絕防疫破口

遺落手提袋心急如焚　枋警1小時內歸還失主

po網批名店母親節蛋糕太潦草

邱奕勝罹「帶狀皰疹」體會健康是福

台中今夜緊急送肉粽　路線曝光

紫南宮否認基隆重症婦曾到廟用餐

萬華茶館確診女　曾到彰化竹安宮、普天宮

更多熱門

相關新聞

即／基隆市宣布：「八大行業」暫停營業

即／基隆市宣布：「八大行業」暫停營業

基隆市長林右昌14日表示，基於北北基桃是同一個首都生活圈，因雙北市已先後宣布八大場所停止營業，14日下午他也與桃園鄭文燦市長通電商議之後決定，基隆市八大場所於15日零時起，一律暫停營業，林市長也指示比照新北市對業者免徵娛樂稅。

視察基隆國中會考3考場　林右昌預祝考生獲得好成績

視察基隆國中會考3考場　林右昌預祝考生獲得好成績

4天增65本土！各縣市防疫措施懶人包一次看

4天增65本土！各縣市防疫措施懶人包一次看

即／跟進台北市！鄭文燦宣布：桃園「十大行業」暫停營業

即／跟進台北市！鄭文燦宣布：桃園「十大行業」暫停營業

快訊／獅子會再爆50人聯誼會歡唱　全數被隔離

快訊／獅子會再爆50人聯誼會歡唱　全數被隔離

關鍵字：

新冠疫情社區感染台灣防疫萬華南彰化確診

讀者迴響

熱門新聞

傳今本土增20例↑！社區多點爆發

即／彰化傳2確診！全縣「50夜市」停止營業

快訊／今本土暴增29例！疫情大爆發

健壯男「只有鼻塞」竟確診了　沉重曝2建議

快訊／柯文哲宣布：北市八大行業、公有場館等15日起停業

高雄驚傳有人確診！2大學生居家隔離中　

她比獅子哥早發病！　情慾交流成最大破口

即／高雄女也列獅子會群聚！衛生局急匡列245人

2病患確診！北市衛生局證實是和平醫院

快訊／7例感染源不明！16例和「萬華阿公店」相關

「獅子哥有王者風範」　醫盼妻原諒他

GOT7 JB直播驚見「牆上貼滿裸女照」

傳板橋2學生確診　校方：若隔離期滿5／29、30補考

「連5天在茶藝館暈船」網求解：阿嬤有多正

確診父稱「小孩在國外」沒匡列！女兒衝採檢「確診」

更多

最夯影音

更多
全台大停電！393萬戶受影響　高雄興達電廠「事故原因曝光」

全台大停電！393萬戶受影響　高雄興達電廠「事故原因曝光」
台灣三寶日常行車紀錄器全錄下　騎士連遇3個怒：到底有啥問題！

台灣三寶日常行車紀錄器全錄下　騎士連遇3個怒：到底有啥問題！

舒華現身《玩很大》撂台語..鼠薯也亂入？　作風太直率韓公司「不喜歡她常直播XD」

舒華現身《玩很大》撂台語..鼠薯也亂入？　作風太直率韓公司「不喜歡她常直播XD」

《火神的眼淚》溫昇豪急破門救火反賠8萬！　遵照SOP又遇憾事...遭輿論酸爆

《火神的眼淚》溫昇豪急破門救火反賠8萬！　遵照SOP又遇憾事...遭輿論酸爆

興達電廠事故停機全台大停電　台北高雄台南嘉義苗栗爆災情

興達電廠事故停機全台大停電　台北高雄台南嘉義苗栗爆災情

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面