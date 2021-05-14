確診疫情有時差！南彰化2例明天才公布　在地人罵爆：人都被載走了

▲南彰化傳母女確診下午緊急消毒。（圖／讀者提供）

記者唐詠絮／彰化報導

南彰化今(14)日傳出有2確診案例，2名個案是在南彰化某社區母女，近期到萬華擺攤賣葡萄，上午由防疫人員帶到醫院隔離治療，而社區在下午也將進行消毒，但中央卻要等到明天才要公布相關疫調結果，「都已經確診了人也載走了卻還要等24小時才有結論」，「把彰化當成三等公民嗎」令地方人士大為盛怒。

中央疾管署發言人莊人祥對於彰化傳出2名確診案例則表示，今天公布的是昨天的確診案例，有關彰化的確診案例，明天才會公布相關結果，不排除與萬華有關；詢問公所也進一步證實母女確診，而附近居民也表示，傳出確診母女一家人全被帶走隔離了，該社區今天對此議論紛紛，認為要公布也該要由衛生局主導，不應該私下亂傳，更進一步希望公部門能做防疫大消毒。

▲南彰化傳母女確診下午緊急消毒。（圖／讀者提供）

上午彰化傳出確診案例後，多名縣議員在議會向質詢，衛生局長葉彥伯對此表示，目前各縣市謠言滿天飛，詳細情形請以中央指揮中心公布為準，衛生局會配合中央、各縣市疫調，持續積極進行相關防疫措施。

下午公所也到附近大消毒，進一步證實確診傳聞，但在此同時，彰化縣政府同步宣布彰化縣50處夜市及公園全部停止營業，就連溪湖果菜市場也在臉書粉專公告，「因疫情嚴峻，避免群聚感染風險，彰化縣所有夜市不得營業，故本公司今天星期五夜市暫停」。這不得不讓人質疑與南彰化的確診案例有相當的關聯，縣長王惠美也進一步對地方喊話，務必遵守防疫相關規定。

►破功了？「感染源不明」6人染疫竟有神秘力量保護

►東元「捕蚊燈」350元太划算！超廣角吸入 半夜終於不用起床打蚊子