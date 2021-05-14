「北北基桃宜竹」首長入列！蔡英文道謝：你們是最辛苦第一線戰士

▲蔡英文感謝中央與地方合作防疫。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

記者蘇晏男／台北報導

國內疫情持續延燒，5月11日至14日共計65例本土確診案，且範圍涵蓋北北基、宜蘭、桃園、新竹及高雄等地。對此，總統蔡英文14日下午在臉書發文，除感謝上述縣市首長、地方系統與中央合作防疫外，也回應總統府內一員工家屬被匡列一事。

蔡英文指出，總統府有一名員工的家族成員被中央流行疫情指揮中心通知匡列，該員工14日已請假並安排採檢；目前，總統府已展開消毒，接觸過該員工的同仁立即採取自主健康管理，總統府將會遵照指揮中心指引，嚴格實施各項防疫措施。

對於衛福部長陳時中與台北市長柯文哲14日上午一同開會討論如何應對疫情，並在會後召開記者會一事，蔡英文稱讚，「這是中央地方合作防疫的展現」。

她說，相信不分中央地方，沒有人樂見疫情惡化，也沒有人真心覺得口水有助於防疫；這幾天以來，挑戰一波接著一波，但是我們都看到了：出現本土案例的北台灣各縣市，不僅指揮中心積極應變，地方政府也高度戒備，配合疫調、配合消毒、配合落實各項防疫措施。

蔡英文表示，「我要謝謝縣市首長一同合作防疫，也要謝謝各縣市政府民政、醫護、警消等系統的同仁、村里長、村里幹事，一起堅守社區的防線，你們是最辛苦的第一線戰士，大家都辛苦了」。

另外，蔡英文也向全民喊話，請大家不要過度恐慌，目前本土案例的感染源、傳播鏈正陸續釐清，也持續對可能的接觸者做出警示，只要記得戴口罩、勤洗手、保持社交距離並警覺假訊息，我們就能通過這次考驗。