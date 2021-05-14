▲視察基隆國中會考3考場準備工作，林右昌預祝考生獲得好成績。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

因應疫情警戒標準提升，基隆市長林右昌14日特別在會考前1天下午前往基隆高中視察考場考前準備工作，期許參加會考的考生們都放心應考，獲得好成績。國中會考，本市共有基隆高中、基隆女中及海大附中等3個考場，考生分別為基隆高中906人、基隆女中1117人、海大附中849人，合計2872位考生。

林右昌逐一檢視考生休息區及考場大門量測體溫進入動線外，也聽取基隆高中鍾定先校長介紹考場環境佈置及進行防疫管制作為說明；在巡視考場準備措施後，林右昌說，2020年已經有因應疫情的經驗，幾個主辦學校也都辦得很好，他特別向考生們加油打氣。在巡視過程中，還巧遇曾經為林市長畫像的武崙國中特殊生林依依，林右昌也親切地為她加油打氣，也特別詢問校方為特殊生準備的考場環境等。

▲基隆市長林右昌在巡視過程中，還巧遇曾經為林市長畫像的武崙國中特殊生林依依。

基隆市政府教育處提醒學校跟學生宣導，提早出門避免塞車，並自行預備雨傘及毛巾，以備不時之需，另考生中午用餐可以由各國中學校考生服務隊提供考生便當及飲用水等貼心陪伴服務，考生可以多加善用。

教育處提醒考生們，2021年基隆考區強化防疫措施：1、考生在備有用餐隔板之原應試座位用餐；2、增設考生休息區，考生休息區採實名制登記，並要求所有人員配帶口罩、禁止飲食並維持室內社交距離，同時加強考生休息區之消毒作業。3、各試場外擺設桌子及酒精，提供考生加強消毒。

4、強化考場安全，考生進入考場須配戴口罩及量測體溫，另由考場事務工作人員加強巡視，並要求所有人員務必配戴口罩。5、每節考試結束前消毒乙次加強消毒廁所及洗手台。6、取消家長於考前一日陪同考生查看考場，家長不陪同考試。7、防疫用第二用試場監試委員請護理師擔任。

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