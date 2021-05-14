基隆確診女進香團曾訪竹山紫南宮和餐廳　匡列14人暫無異狀

▲南投環保局和竹山鎮清潔隊赴紫南宮加強消毒。（圖／竹山鎮公所提供）

記者高堂堯／南投報導

中央疫情指揮中心連續2天公布案1217等7名確診者的足跡表，證實該基隆進香團在5月1日勞動節當天曾造訪過竹山紫南宮，並在當地「丸滿」餐廳用餐、參訪景點；南投縣衛生局表示，相關落腳處都已完成消毒、疫調工作，該餐廳目前匡列14名職員，每天進行健康監測，目前並無異狀。

根據中央疫情中心足跡圖，該進香團搭遊覽車在5月1日上午10時赴竹山紫南宮，中午12時轉往「丸滿餐廳」吃飯；南投縣衛生局前天即掌握相關足跡，赴丸滿餐廳進行加強消毒工作，並針對廚師、服務生等工作人員共14人進行匡列。

▲基隆進香團曾赴竹山用餐，餐廳14人匡列暫無異狀。（圖／竹山鎮公所提供）

南投衛生局強調，這14人從1日接觸該進香團至今已13天，都沒有傳出發燒或咳嗽等可疑症狀，除了要求他們進行自我健康監測，未來仍會每天派員到現場掌握追蹤其健康情形；而該餐廳主要經營散客、平時並未對顧客做個資登記，因此也呼籲當天曾到店用餐的民眾自主進行健康監測管理，有異狀應立刻就醫或通報衛生單位。

▲基隆進香團曾赴竹山紫南宮和鎮上餐廳用餐。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）

紫南宮方面，在前天足跡圖於網上流傳後，昨天已由縣府環保局會同竹山鎮公所進行周邊環境消毒，廟方也持續落實強制戴口罩、手部清潔、香客和進香團遊覽車登記、定時定點消毒等防疫措施；竹山鎮公所昨也針對竹山公園、竹山國中和菸草站等鎮內景點和公共區域進行消毒。

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