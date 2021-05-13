足跡圖瘋傳！網傳確診者到過　紫南宮今晨大消毒

記者高堂堯／南投報導

一張COVID-19確診者足跡表昨在網上瘋傳，圖中點名曾到訪過竹山紫南宮，雖未經過證實，但竹山鎮公所不敢大意，今天早上6點開始在紫南宮周邊進行消毒，加強防疫，希望讓民眾到竹山能夠放心。

▲南投環保局和竹山鎮清潔隊今晨赴紫南宮加強消毒。（圖／竹山鎮公所提供）

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竹山鎮長陳東睦稍早帶領竹山清潔隊，會同南投縣環保局人員，一起揹起消毒機，分為三組前往紫南宮，從附近街道、攤販集中區域，以及寺廟裡外都做仔細的噴灑消毒。

陳東睦表示，因疫情嚴峻，鎮公所除了所內洽公的防疫機制，從今天開始也會針對市區、公領域和人潮聚集的觀光景點，加強消毒防疫工作，希望在防疫期間能為遊客努力營造相對安全的空間，也再次呼籲民眾，口罩戴好戴滿、勤洗手，保護他人也保護自己。

▲南投環保局和竹山鎮清潔隊今晨赴紫南宮加強消毒。（圖／竹山鎮公所提供）

紫南宮主委莊秋安也到場關心，他表示針對該網路所傳布的足跡圖，經查證並未發現那兩台遊覽車登記資料，但也強調廟方防疫措施與中央同步、相當落實，每小時都會進行消毒，絕對不會怕麻煩而偷懶鬆懈。

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