快訊／柯文哲宣布：北市八大行業、公有場館等15日起暫停營業

▲台北市長柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲14日召開記者會表示，中央在2點發布消息，新增本土29例，其中有16例跟萬華有相關，顯然疫情還繼續在蔓延，因此防疫要往上升級，明天開始台北市公有場所，八大類行業（舞廳、舞場、酒吧、咖啡、茶室、夜店、三溫暖、飲酒店、飲茶店）、電子遊戲業、網咖等場所，同步發布停業通知。

新冠肺炎疫情持續延燒，14日再度新增29例確診個案。由於和平醫院爆出2例確診，台北市長柯文哲14日上午與衛福部長陳時中緊急開會商討應變對策，下午北市府召開記者會，宣布八大行業自15日零時起，暫停營業，恢復日期視疫情狀況而定。

媒體問到，關閉八大行業動作太慢？是否疫情發展超乎想像？柯文哲表示，疫情還在擴散，每天都是滾動式的在變化，會按照需要做修正，每天也會開記者會宣布之後的政策。

柯文哲說，既然已經散開了，防疫戰略不再是「+0」，既然第一道防線被突破，重要的是被感染的人不要再傳染下一個，過去那種周邊完全乾淨的狀況，短期沒辦法。

柯文哲說，他相信台灣國民的素質，其他國家疫情失控是因為國民不戴口罩、不遵守規則，但台灣就算沒罰則，98%都會戴口罩。柯說，他認為最近會有這波疫情，是因為台灣太安全太久，會有疏忽，特別遇到超級感染者，未來只要大家口罩戴上去、勤洗手、保持社交距離，傳染一陣子就會少掉。

