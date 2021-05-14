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快訊／高雄女蘆洲過母親節確診！搭普悠瑪+捷運返家　匡列245人

▲▼高雄女確診。（圖／記者許宥孺攝）

▲獅子會群聚擴大至高雄，一名在高雄工作的30多歲女確診，衛生局共匡列245人，其中214人已完成採檢。（圖／高雄市衛生局提供）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

指揮中心14日公佈29例本土個案，其中案1289住高雄，為高雄首例確診個案。高雄市政府今下午臨時召開防疫會議，會後公布該案接觸者共計匡列245人，目前採檢214人皆為陰性，另有31人待採檢。

高雄市衛生局表示，案1289為30多歲女性，於5月8日回新北市蘆洲老家與父母過母親節，與家人相處24小時後，5月9日搭乘普悠瑪127車次回到高雄，並轉搭捷運回小港，再走路返家，回家後看到新聞，自行到院採檢並確診，為無症狀患者。

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▲▼高雄女確診。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄女染疫，陳其邁神色凝重開防疫會議。（圖／記者許宥孺攝）

因應案1289為蘆洲群聚感染案，高雄市衛生局針對其活動地匡列143人列為居家隔離，71人列自主管理，另有31人待採檢，共計有245人被匡列。包括公司38人、健身房131人(31人待採)、商店1人，其中因商店匡列者至醫院採檢時，將口罩脫下，因此再匡列醫護3人也須隔離。

另，個案居住地大樓只有1部電梯，因此衛生局為慎重起見，也將整棟大樓住戶都匡列。共計匡列1人(個案司機)列為居家隔離，71人列為自主管理對象。

目前調查案1289接觸者匡列情形，高雄市已有214人採檢完成，其中有8人曾出現症狀，但檢驗結果均為陰性。統計有143人入住一人一室的防疫旅館，71人需自主管理；衛生局陸續在健身房部分匡列31人通知採檢，目前尚未採檢。

▲▼高雄女確診。（圖／記者許宥孺攝）

▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎說明採檢狀況，有31人待採。（圖／記者許宥孺攝）

指揮官陳時中表示，案1229是案1203獅子會前會長的友人，經衛生單位調查後匡列為接觸者並進行採檢，於12日確診。確診後疫調時，聲稱小孩子都住在國外沒有接觸，因此當時並未匡列住在高雄的女兒為接觸者。

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