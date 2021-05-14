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國中會考明登場！試務人員怕爆「剉咧等」　附中派60人組考生服務隊

▲▼ 國中會考,考生看考場。（圖／記者崔至雲攝）

▲國中會考今開放看考場。（圖／記者崔至雲攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

110年國中教育會考將於明（15日）起一連2天登場，台北市師大附中為北區最大考場，將有1700名考生應試。該校教務主任陳雅萍指出，今年因疫情的關係，校內提供60位考生服務隊「今年疫情這樣，真的很挫，壓力很大」，附中也將提供1間備用試場、4間第二市場供需要的考生使用。

國內疫情急速升溫，今日單日就新增了29例本土確診案例，面對明天將到來的國中會考，不少考生家長及師生都相當擔心。陳雅萍說明，考試現場將採多項防疫措施，包含實名制憑准考證入場、不開放陪考設家長連絡區、全面量體溫、全程戴口罩、提供用餐時的防疫隔板、維持各試場通風，並加強消毒。

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▲▼ 國中會考,考生看考場。（圖／記者崔至雲攝）

陳雅萍提到，這兩年因疫情的關係，事務人員倍數成長，但因為會考是重要考試、不敢怠慢，希望考試順利進行，遇到問題也會全力以赴解決問題。陳雅萍深吸一口氣坦言，這次壓力真的很大、很挫，睡覺都睡不好，希望考試一切沒問題。

▲▼ 國中會考,考生看考場。（圖／記者崔至雲攝）

今日各考區也開放考生看考場，下午3時左右，考生成群結隊的進入附中查看座位，有考生表示，這次有多帶很多口罩，很怕沒戴被扣分，也有待防疫物品隨時使用。也有考生表示，平常自己都是戴一戴用的平面醫用口罩，但是這三天特別戴著N95加強口罩，希望可以在考試時能適應悶熱的天氣。也有考生擔心停電問題，直呼如果停電一定會考不好。

▲▼ 國中會考,考生看考場。（圖／記者崔至雲攝）

▲▼ 國中會考,考生看考場。（圖／記者崔至雲攝）

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