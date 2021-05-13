快訊／和平醫院2確診　黃珊珊「快速補破洞」：這次絕不會歷史重演

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心13日晚間宣布，北市和平醫院急診收到2名病患，住院3天後出現喘氣、發燒等症狀，胸部X光出現肺炎，採檢後確診。對此，台北市副市長黃珊珊13日晚間表示，這波疫情來的又急又快，每個市民都感受到未知恐懼，但每件事都要快速把破洞補起來，「這一次，絕不會歷史重演。」





▲柯文哲、黃珊珊。（圖／記者袁茵攝）

指揮中心表示，經初步調查2案均為60多歲男性及女性，是於9日至該院急診就醫，並分別於當日及10日入住該院不同病房。住院中經醫療人員詢問其具相關風險區域活動史，遂於5月12日轉負壓隔離病房並進行通報採檢後，於今日晚間確診。初步已匡列相關工作人員42名進行居家隔離及採檢。

對此，黃珊珊13日晚間於臉書表示，萬華疫情嚴峻，確診人數激增，和平醫院也發現住院病患確診，但是今天一整天他們都已經處理並匡列接觸者，包括醫護及相關清潔人員，都已經移至安心檢疫所居家隔離，13日還會陸續移出居隔人員。

黃珊珊指出，未被匡列者也會協助進駐警消醫護加油棧，讓醫護同仁暫時休息，門診部今天也已經完成大清消，不接受現場掛號，急診部則是暫時停止全面清消。如果民眾在4月15日至5月12日出入相關熱區，都可以到中興醫院或西園醫院採檢。

黃珊珊提及，這波疫情來的又急又快，每一個市民都感受到未知的恐懼，更是沉重的挑戰，但每件事都要快速的把破洞補起來，和平醫院已經準備18年，「這一次，絕不會歷史重演，我們一定會共同努力保護所有市民的健康！」