和平醫院爆住院病患2確診！專家憂：萬華成台灣最高風險區

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（13）晚緊急宣布有2名住院病患確診新冠肺炎，並展開調查防治；北市衛生局證實是北市聯醫和平院區。該案於住院中瞭解具有風險區域活動史，才於昨日轉入負壓隔離病房通報採檢，今日確診。台大兒童醫院院長、感染科專家黃立民憂心指出，萬華比桃園危險，已成台灣最高風險區域，「有病人到和平就被診斷出來，代表萬華病人可能快滿出來」。

▲台北市立聯合醫院和平院區爆2名確診。（圖／記者袁茵攝）

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指揮中心晚間緊急發佈新聞稿指，初步調查2案均為60多歲之男性及女性，係於5月9日至該院急診就醫，並分別於當日及隔（5/10）日入住該院不同病房。住院中經醫療人員詢問其具相關風險區域活動史，遂於5月12日轉負壓隔離病房並進行通報採檢後，於今日晚間確診。初步已匡列相關工作人員42名進行居家隔離及採檢。

指揮中心說明，已隨即於今日晚間召開會議，針對疫情及防治作為進行討論，採取措施包括：

1. 確診個案入住之病房暫停轉出及轉入，並擴大匡列接觸者。

2. 立即安排相關密切接觸者（包括工作人員及病患）進行採檢。

3. 該院急（門）診營運降載，並全面清消。

4. 暫停收治疑似COVID-19確定及疑似個案，並由衛生單位協調其他醫院協助收治。

黃立民受訪表示，依據現有資料，這2名個案並不算院內感染，但是住了3~4天才被隔離診斷，可能有造成院內感染風險。入住的不同病房，可能是兩人房、三人房，同房病人、家屬、相關醫護都很危險，應該進行匡列。「目前反正他在和平醫院裡面，整個管控住，就應該還好」，建議和平醫院應該全院或者病房區進行採檢，密切接觸者要檢驗PCR，全體則應該進行血清抗體採檢。

黃立民說，萬華隨便就有茶藝館被感染，有病人到和平醫院就診斷出來，代表萬華病人可能快滿出來，「台灣最高風險區變成萬華，看來很多人被感染」。萬華當地應該要廣設篩檢站，並且進行大規模血清學篩檢，現在四條街警戒區一定不夠。

黃立民也提醒，近期曾經去過萬華要小心，只是路過還好，但如果到當地訪友、工作，還是要多注意，做好自我健康監測，一般民眾也應該避免前往萬華區。