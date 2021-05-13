快訊／柯文哲急赴和平醫院視察　「14日早上與陳時中開會討論」

記者袁茵／台北報導

中央流行疫情指揮中心13日晚間宣布，北市和平醫院急診收到2名病患，住院3天後出現喘氣、發燒等症狀，胸部X光出現肺炎，採檢後確診。對此，台北市政府發言人陳智菡轉述，台北市長柯文哲晚間已親自到和平醫院視察，狀況都在控制當中，與SARS狀況不同，請市民朋友不要恐慌。

▲台北市長柯文哲去和平院區。（圖／北市府提供）

陳智菡表示，目前與確診者有接觸的病患、醫護人員，都已經匡列。依防疫醫師疫調結果，進行後續防疫作為，密切接觸者已經完成採檢。病人移至負壓隔離病房繼續治療，其他需要居家隔離的，部分已送往劍潭活動中心隔離，部分在醫院隔離，明天轉送防疫旅館。至於需要自主管理的，警消醫護休息棧也都準備接受入住。

陳智菡指出，住院病患只出不進，出院者需先檢驗並做後續追蹤關懷。急診環境清消中，暫停營業。門診已由環保局完成全面清消，並與住院、急診區區隔，原則上只接受已經預掛的病患。

陳智菡說，13日晚間已與疾管署及指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳、台北防疫指揮中心、衛生局等單位，連夜開會討論所有的防疫措施形成共識，並共同解決所有防疫的問題。防疫巴士也將於14日上午10時去急診接22位醫護同仁赴防疫旅館隔離。

最後，陳智菡強調，柯文哲晚間也親自到和平醫院視察，狀況都在控制當中，與SARS狀況不同，這次在確診後，應變速度夠快，目前沒有封院的危險，仍然維持醫療量能，也明確知道感染來源，請市民朋友不要恐慌。明天會與衛福部長陳時中開會，再向大家做完整報告。