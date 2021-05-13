快訊／和平醫院2染疫！網傳「錄音檔」北基還有確診　指揮中心回應

▲和平醫院2染疫！網傳「錄音檔」北基還有確診。（圖／翻攝LINE群組）

記者許力方／台北報導

中央流行疫情指揮中心接獲通報，某醫院有2名住院病患確診，均為60多歲男性及女性，台北市衛生局證實就是市立聯合醫院和平院區。隨後網路瘋傳一段40秒錄音檔，聲稱護理師妹妹收到消息，「台北、基隆都有篩檢出確診」，但「指揮中心尚未公布案例」等訊息，指揮中心晚間回應駁斥。

根據流傳錄音檔，一名女子聲稱，妹妹是護理師，得知他們的醫生群組中，在大醫院工作的學長、學弟篩檢到台北、基隆幾個確診案例，提醒民眾不要亂跑，出門的話要把口罩戴牢，回家要勤洗手、馬上脫衣服換衣服，有坐公車、捷運都要消毒，「因為很嚴重，已經擴散出來了」，雖然指揮中心還沒有報，但醫院群組已經傳開，北基都已有案例。

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▲阿公店群聚案，萬華大消毒。（圖／記者屠惠剛攝）



中央流行疫情指揮中心13日表示，網路流傳「指揮中心尚未公布多個地區有確診案例」等訊息尚未證實，有關疫情相關資訊請民眾以指揮中心公布為主。指揮中心提醒，民眾接獲來源不明的訊息時，可透過疾管署全球資訊網、疾管家Line官方帳號、疾管署臉書專頁等管道查證最新疫情資訊。

針對醫院確診案，指揮中心發言人莊人祥表示，經初步調查2案均為60多歲男性及女性，在5月9日至該院急診就醫，並分別於當日及隔10日入住該院不同病房，住院中經醫療人員詢問其具相關風險區域活動史，之後於12日轉負壓隔離病房並進行通報採檢，13日晚間確診，初步已匡列相關工作人員42名進行居家隔離及採檢。

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