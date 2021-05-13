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說好的不缺電？　國民黨團轟：非核家園還沒看到就全台停電

▲▼國民黨團批評，非核家園還没看到，卻看到全台停電，台灣真的不缺電嗎？（圖／翻攝自國民黨團臉書）

▲國民黨團批評，非核家園還没看到，卻看到全台停電，台灣真的不缺電嗎？（圖／翻攝自國民黨團臉書）

記者楊蕓／台北報導

高雄興達電廠13日下午2時37分因事故全廠停機，全台陸續傳出停電災情，台電下午3時開始執行緊急分區輪流停電，將實施第四輪分區停電，影響戶數達846萬戶，超過815全台大停電。對此，國民黨團痛批，台電今日備轉容量率高掛10.01%，一個電廠掛掉就全台大停電，「非核家園還没看到，卻看到全台停電，台灣真的不缺電嗎？」

「不是說台灣不缺電！」國民黨團痛批，台電今日備轉容量率高掛10.01%，台電供電網這麼脆弱？一個電廠掛掉，從北到南、東部、西部都傳出大停電，造成全台交通、經濟活動、日常生活大亂，「蔡英文說好的不缺電！原來都是一場空！非核家園還没看到，卻看到全台停電！」

國民黨中央也砲轟，這是蔡政府執政以來發生第二次無預警的大停電，造成有民眾受困電梯、紅綠燈失靈、商家無法營業、連防疫指揮中心記者會都被迫中斷，「蔡總統一直保證台灣不缺電，今天卻無預警大停電，承諾又再次跳票，能源政策顯然有問題應該進行全面檢討，提供全民穩定的供電。」

為確保電網安全，台電採取分區輪流供電機制，目前針對C組與D組進行輪流停電，台電稍早再公佈實施第四輪分區停電，到晚間6時20分，限電戶數約229萬戶。

第一輪限電時間1500-1550，Ｃ組限電量300萬瓩，限電戶數約200萬戶。
第二輪限電時間1550-1640，Ｄ組限電量300萬瓩，限電戶數約193萬戶。
第三輪限電時間1640-1730，Ｃ組限電量350萬瓩，限電戶數約224萬戶。
第四輪限電時間1730-1820，Ｄ組限電量350萬瓩，限電戶數約229萬戶。

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