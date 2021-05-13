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513大停電摸黑下樓　馬英九：支持核四重啟

記者蘇晏男／台北報導

高雄市路竹路北超高壓變電所13日因匯流排故障，導致興達電廠電力無法輸出而跳機，為確保電網安全，台電採分區輪流供電機制，目前針對C組與D組進行輪流停電。對於此次大停電，國民黨直攻蔡政府「非核家園」，而前總統馬英九也表態，「支持核四重啟」。

▲馬英九13日下午臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／馬英九）

▲馬英九13日下午摸黑下樓。（圖／翻攝自Facebook／馬英九）

受到513停電影響，住在10樓的馬英九透過臉書簡單寫道，停電中，走樓梯，10樓很高，支持重啟核四；他也附上一張摸黑下樓圖，看起來略顯狼狽。

停電發生後，國民黨立委賴士葆先在臉書開炮，蔡政府從上到下一直都說部會缺電，但如今虛幻的非核家園還沒有看到，就先嘗到停電的苦果；接著，國民黨則痛批，這是蔡政府執政以來發生第二次無預警的大停電，蔡總統一直保證台灣不缺電，承諾又再次跳票，能源政策顯然有問題，應該進行全面檢討。

而國民黨立法院黨團用梗圖痛批，台電今日備轉容量率高掛10.01％，一個電廠掛掉就全台大停電，「非核家園還沒看到，卻看到全台停電，台灣真的不缺電嗎？」

對於民眾質疑台灣缺電的聲浪再起，民進黨立委洪申翰表示，此次事件有發電、輸電、配電三個階段，讓大家獲得電力；今天是輸電配電的電網故障，不是發電機組不足的問題，因此絕對不是缺電。

洪申翰指出，因為瞬間減少一部分電力，需要穩定電網，所以用停、限電方式穩住電壓頻率，讓電力系統逐漸恢復；此次事件呈現電網風險管理設計的問題，不是缺電問題。

洪申翰強調，事件發生後網路上流傳許多缺電的假訊息梗圖和發文，以及鼓吹重啟核四的消息，但事實上不是電廠不夠，更不是缺電，請大家把正確的訊息傳出去，「此時最不需要的就是假訊息」。

▼馬英九13日下午臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／馬英九）

▼馬英九13日下午臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／馬英九）

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