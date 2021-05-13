華航董座發信感謝機組員！大讚「同仁犧牲生活檢疫」：盼大眾體諒

▲華航董事長謝世謙。（圖／記者林敬旻攝）

記者李宜秦／台北報導

國內新冠肺炎疫情升溫，中華航空日前多名機師與空服員相繼確診，華航董事長謝世謙率近日發佈公司內部信，向機組員喊話「你們辛苦了！」謝世謙強調，全體同仁犧牲個人生活進行居家檢疫，是讓人感佩且不容忽視的事實。

謝世謙在內部信中表示，「本次公司發生染疫事件，造成社會各界關切，藉這封信代表公司向各位說一聲『謝謝您！你們辛苦了』，過去一年多來，公司遭遇如此嚴峻的環境，但在全體同仁的努力及政府的支持下，能在眾多同業虧損中，繳出亮麗的成績，實屬不易。各位教官在勤務後，尚須配合防疫政策，犧牲個人生活進行居家檢疫，是讓人感佩且不容忽視的事實」。

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謝世謙指出，「行政院蘇貞昌院長在5月11日特別向社會大眾表示，並請董事長向各位轉達，這段日子以來，有賴各位教官們不停的在隔離、勤務間循環，肩負起疫苗及輸送物資的進出口，維持住我國空運貨物之運能，實在是非常辛苦，對各位的付出表示感激，也希望大眾能體諒組員的辛苦，給予支持，院長同時也呼籲各位務必遵照指揮中心要求，符合施打疫苗資格者請儘速接種疫苗，這對自己及家人也是最好的保護」。

謝世謙強調，「防疫這條路是未來最重要的課題，公司也會全力配合指揮中心積極提升各項防疫措施，希望各位教官們能全力支持公司的各項政策，齊心合力、渡過疫情」。

▲華航董事長發布內部信。（圖／讀者提供）