警戒若升到第三級　彰化衛生局長：餐廳業者恐怕只剩外送

▲彰化縣衛生局長葉彥伯(左)。（圖／翻攝自彰化縣議會直播）

記者唐詠絮／彰化報導

中央流行疫情指揮中心12日公布國內新增16例本土及1例調查中確診案例，不排除再將疫情警戒提升，衛生局長葉彥伯在議會質詢中強調，縣府各局處目前該暫停延期或是該取消的活動都已經已經盤點了，一旦升級到第三級，餐廳店家都有可能限制營業，恐怕只剩下外送，同時也提醒高風險族群盡快施打疫苗。

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▲超市一早出現零星購買口罩民眾。（圖／記者唐詠絮攝）

昨天下午衛生局接獲中央通報，案1221的50多歲女性，曾在5月7日參加為期2天的進香團，足跡曾停留鹿港竹安宮及芳苑普天宮午餐，緊急做接觸者調查，目前芳苑普天宮接觸者約24位、鹿港竹安宮接觸者約15位，已安排接觸者採檢仍持續調查，並請廟方進行全廟內外消毒，並啟動防疫機制，廟門口量體溫、酒精洗手、戴好口罩才能進廟參拜。

▲超商防疫專區架上滿滿口罩。（圖／記者唐詠絮翻攝）

確診者曾到彰化的消息，很快的傳到地方，上午華新口罩觀光工廠、超市及超商在防疫專區有出現零星購買民眾，有小吃業者不諱言的說，如果真的警戒升到第三級，最後真的只能外帶，甚至外送，現在最重要的是要將口罩戴好戴滿不受感染，去打疫苗保護好自己也能確保身邊的家人，嚴守這波疫情防止破口才是根本之道。

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