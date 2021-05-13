快訊／疫情延燒！柯文哲啟動「準三階段」　北市5場館關閉

▲台北市長柯文哲。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情升溫，台北市長柯文哲12日宣布啟動「準第三階段」防疫措施，北市府活動至6月8日前全取消。台北市產發局13日上午宣布，14日起提升防疫措施，包含南港茶葉製造示場、台北市鐵觀音包種茶研發推廣中心、關渡自然公園、北投區泉源公園泡腳池園區、硫磺谷溫泉泡腳池園區、復興公園溫泉泡腳池園區等相關場館全部暫停開放。

另外，台北市動物之家僅提供寵物領回、動物屍體委託焚化及預約認養服務，暫停其餘服務項目；產業局新創基地則要求全程配戴口罩、體溫量測、限制公共場域開放時間、室內場館暫停開放，並落實入館「實聯制」、做好人流管制等防疫措施。

台北市會展產業發展基金會所屬場館，包含爭艷館、舞蝶館、流行館、戶外長廊廣場、戶外入口廣場、戶外花海廣場等，停辦室外500人、室內100人以上活動，並落實入館「實聯制」、體溫量測、噴酒精、消毒、人流管制、動線規劃、禁止飲食等措施。

此外，相關產管也將嚴格控管容留人數，各項室內展演及活動，單一室內空間容留人數不超過100人，因防疫規定取消活動辦理，將全額退費。

各市場、超市及轄管地下街則加强宣導保持社交距離、要求攤商及民眾全程配戴口罩、出入口設置酒精消毒機台、提高環境消毒頻率、重點市場（光華、光復、士東、南門、成功）啟動人流管制、業主自主體溫量測管理、市場出入口管制及室內外活動延後舉辦或停止辦理。

另外，人流眾多、管制困難的各大夜市，產發局也指示，要加强宣導攤商及民眾全程配戴口罩、飲食攤確實使用防疫隔板、提高環境消毒頻率等。

台北市各百貨業者、商場、賣場、商圈組織及十大行業，配合市府府防疫政策相關規定，包含室內保持空氣流通、人員全程配戴口罩勤洗手、場館管制點放置乾洗手液、經常接觸面每日落實環境消毒、場館落實實聯制及落實社交距離，公共區域需全程配戴口罩。

而新北昨宣布八大類場所暫停營業，北市目前暫不跟進，產發局指出，會強制要求民眾進入八大類場所應全程配戴口罩，且特別派員至電子遊戲場業店家及電話告知網咖業者加強防疫宣導。