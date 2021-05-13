防疫升級藝文票房損失6億！文化部速提「專案紓困」補償明公布

▲文化部長李永得提出，將針對此波受到衝擊的藝文團隊，提出紓困專案補償措施。（圖／記者李毓康攝）

記者林育綾／台北報導

因應防疫升級，指揮中心最新集會指示即日起至6/8「室內100人以上、室外500人以上」活動停辦，衝擊許多藝文表演延期或取消，文化部長李永得今（13）日透露，目前粗估影響票房收入損失達6億，他表示文化部已儘速研擬專案紓困補償措施，明14日就可以公佈，下週開放申請；同時也拜託所有團體了解「現在防疫仍是最高指導原則」。

自第二級防疫措施實施開始，許多藝文團隊表演受到衝擊，藝人郎祖筠、卓義峰甚至認為政府打擊藝文團體；對此，文化部長李永得今在立法院教育文化委員會前接受媒體堵訪表示，他非常理解表演團隊受衝擊的心情，「但是我也希望拜託所有藝文團隊了解，現在防疫仍是最高指導原則，所以補償我們一定會做到」。

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李永得說，文化部已積極研擬補償措施，預定明14日可以公布，下週一（19日）可以開放提出申請，而這部份會「斟酌補償」，由於還不確定財源是否足夠，目前預計是能補償5成左右。不過此次專案紓困，是文化部緊急設置的專案措施，並非先前提到的紓困3.0，而紓困3.0是要配合行政院政策大家一起推動。

▲國家兩廳院受影響節目達86場，影響人次5萬人。（圖／國家兩廳院提供）



而補償的方向，由於每個表演票房的損失、投入成本會因為類型不同，文化部將特別針對國內表演團隊、流行音樂、國片幾種不同類型因應，措施都不太一樣。他解釋，「因為表演團隊大多是取消、流行音樂大多數是延期，國片可能是繼續上演；但因為採取梅花座限制人流，所以各個不同類別有不同方式，我們會不同的補償標準」。

李永得透露，這一波票房影響損失，粗估上達到近6億，文化部會斟酌狀況和部會的能力，盡最大能力來做補償措施。

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