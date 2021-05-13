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BBC：台灣最嚴峻防疫危機　「抗疫典範」遭質疑！揭2大關鍵痛點

▲▼熱浪,陽光,夏日,夏天,炎熱,天氣,高溫,中暑,烈日,防曬,遮陽,行人,路人,口罩,防疫。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣新冠肺炎疫情升溫，引發國際關注。（圖／記者李毓康攝）

記者吳美依／綜合報導

台灣疫情升溫，不只國內民眾人心惶惶，國際社會也相當關注。《BBC中文》指出，台灣本周陷入疫情爆發以來最嚴峻的防疫危機，「防疫典範」形象遭受嚴厲考驗，也引發防疫意識鬆懈、疫苗採購太過緩慢的質疑聲浪。

報導指出，台灣此波危機始於4月底華航機師群聚感染的「諾富特案」，截至11日，相關病例高達35例，其中13例仍在調查中。全台疫情警戒11日提升至第二級，強制規定戴口罩，禁止100人以上室內集會、500人以上室外活動，大眾運輸禁止飲食。

12日新增的21例中，高達16例是本土個案，刷新紀錄。北部各縣市7天內都發現本土案例，多名患者感染源頭不明。專家研判，台灣疫情可能已經進入社區感染階段。

台灣多間媒體指出，由於國內疫情緩和很長一段時間，各種經濟、宗教甚至娛樂活動如常，才會導致民眾防疫鬆懈。此外，台灣民眾因疫情平穩，加上擔心出現血栓症狀，接種意願低落，直到近日疫情升溫，才掀起一波施打潮。據悉，全台6日接種人數高達6461人，各台北醫院接下來2周的疫苗施打名額已滿。

《彭博社》報導，新加坡的疫苗接種率19%，若台灣想要維持「防疫模範生」身分、維持經濟繁榮，關鍵就是「施打疫苗」。但《BBC中文》卻指出，台灣疫苗採購不順，除遭國際醫療組織邊緣化，也受複雜兩岸關係影響；雖然衛福部4月表示購入500萬劑美國莫德納疫苗，國產疫苗也可望7月上市，但目前只供應英國的阿斯利康疫苗，輝瑞疫苗難入台灣。

執政的民進黨遭民眾與反對黨批評防疫不利、無法解決疫苗問題。台北市長柯文哲之妻、擁有醫師身分的陳珮琪批評，民進黨泛政治化處理疫苗議題，且現在能施打的疫苗只有一種，卻不一定適合所有人。前總統馬英九等人也抨擊，政府不該抗拒中國疫苗進入台灣，尤其北京明明多次表態願意提供疫苗、協助防疫。

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