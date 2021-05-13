義媒1天轉發50篇中國報導！　報告：北京用疫情「影響全球媒體」

▲國際記者聯合會（IFJ）發布報告，指北京在疫情期間利用媒體操縱手法，重塑全球媒體格局。（圖／IFJ官網）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾12日專電

國際記者聯合會今天發布報告，指中國在疫情全球大流行期間運用敘事手法提高自身形象及重塑全球媒體格局，甚至有媒體一天轉發50篇中國新聞，有人形容這是訊息流行病。

總部在比利時的國際記者聯合會（International Federation of Journalists）今天發布「COVID-19故事：揭開中國全球策略報告」。IFJ秘書長貝蘭格（Anthony Bellanger）表示，報告顯示中國訊息戰的力量不斷增強，抵抗中國以及其他國家政府的壓力很重要，呼籲新聞從業人員及工會必須保持警惕，以保護獨立的新聞業免受影響。

▲國際記者聯合會指出，中國在疫情期間發動訊息戰，企圖藉媒體報導提升中國形象。（圖／路透）

這份由澳洲墨爾本大學高級講師林慕蓮（Louisa Lim）等人撰寫的報告是在2020年12月至2020年1月向全球50個國家的54個記者工會發出問卷調查，評估在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發後，中國在全球媒體中的影響力。

根據調查結果，有56%的受訪國家認為COVID-19爆發以來對中國的報導朝向正面，另24%的國家表示變得負面，另20%的國家受訪者覺得態度未變。

報告指出，這說明北京正設法利用疫情大流行，一方面改善自己的全球形象，又進一步重塑全球媒體格局。

▲中國國家主席習近平2019年訪義之後，義大利某家新聞機構每天刊登50篇新華社報導。（圖／翻攝新華社）

根據調查結果，中國在全球範圍內布建媒體影響力，包括記者培訓計劃、贊助旅行及推展內容共享協議，將其國家資助的新聞平台訊息發送到全球，不僅傳播對於中國的正面敘事，同時也發動散播虛假訊息的策略。

調查顯示，愈來越多的中文內容進入各國的新聞生態系統，例如塞爾維亞每天都有關於中國的文章發表，一位塞爾維亞記者說，「我們只知道中國是一個強大國家，中國熱愛塞爾維亞。這就是我們每天都聽到的訊息。」

而2019年中國國家主席習近平訪問義大利簽署了一系列媒體協議後，接下來義大利一家新聞機構專欄中每天刊登50篇新華社文章。

有受訪者表示，中國影響媒體的做法比俄羅斯細緻及謹慎，並認為義大利的民主制度使他們部分抵抗了中國的訊息流行病（infodemic），但還是承認雖然擁有必要的抗體去理解和識別假新聞，但仍會受到來自於中國的影響。

這份報告指出，北京除增加提供給非英語系國家量身定製的內容外，同時還將外國記者簽證當成武器，迫使常駐記者離開中國。當派駐中國的記者減少下，其它國家就只能依靠中國官方消息，這也使得中國在總體上獲得更積極的報導。

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