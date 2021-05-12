滿漢全席擺上桌卻食不下嚥　蘇家莊園「石宴」還原美食形色

▲議長邱奕勝(中)和市議員李柏坊(右)，欣賞莊主蘇義吉(左)的「石宴」，不禁莞爾！（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

一道道烤鴨、德國豬腳、煎烤海上鮮…等佳肴美味擺上桌，卻讓您「石」不下嚥！原來，這每一道料理的食材，都是由每一件奇石，以其原石的原色和原態「料理」而成，栩栩如生的還原美食形色，於「石宴」中彷彿感受到食物的美味，讓應邀賞石的桃園市議會議長邱奕勝和市議員李柏坊，對奇石收藏家蘇義吉的用心和童心，不禁莞爾！

▲市議員李柏坊(右)和莊主蘇義吉(左)的「石宴」佳肴。



▲「石宴」佳肴。（圖／記者楊淑媛攝）

議長邱奕勝12日表示，大溪區擁有好山好水好風景，尤以前往慈湖一帶的台七線沿途觀光休閒農場、景緻優美的山莊、及特色農特產，每逢假日吸引許多民眾前往旅遊，帶動地方產業發展，經市議員李柏坊力邀，造訪位於大溪區慈湖週邊的蘇家莊園，赫然發現該萬坪莊園處處是美景，莊主蘇義吉多年來，收藏的各種奇珍異石，在賞石界有領導者的稱號。

▲「石宴」超吸睛。（圖／記者楊淑媛攝）



邱奕勝說，他進入蘇家莊園餐廳，在餐廳開放式的VIP用餐區，看到桌上擺放一道道烤鴨、德國豬腳、煎烤海上鮮…等佳肴美味，心生納悶，這莊園不是以標榜製作好吃義式披蕯知名嗎？怎麼還有滿漢全席？在莊主蘇義吉和李柏坊議員說明下，原來每道料理的食材都是奇石，相當吸睛。

莊主蘇義吉是海內外知名收藏家、國際盆栽雅石協會理事長，曾任嘉義大學第8屆與第9屆校友總會理事長，擁有豐厚的賞石學養造詣，曾著書出版《御膳與石宴》。「滿漢全席奇石宴」每道奇石菜餚都是由原石、原態、原貌進行展現的，沒有經過任何加工和雕琢，屬於一個全天然的「石宴」，開放供民眾欣賞。

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