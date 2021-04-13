2022桃園市長大選　議長邱奕勝支持者高喊加油力促表態

▲大龍岡成長協會理事長藍美珠(左)，力促邱奕勝議長快表態參選2022桃園市長大選。（圖／市議會提供）



記者楊淑媛／桃園報導

2022桃園市長大選，被地方看好、最具勝選實力的藍營議長邱奕勝，雖遲未公開表態，宣布參選，但支持者卻動作積極，力促快表態。桃園市大龍岡成長協會理事長藍美珠13日帶領協會核心成員，抵市議會拜會邱議長，不斷高喊「邱市長，加油！」以示力挺長年深耕基層、了解市政建設的邱議長，參選下屆桃園市長。

▲大龍岡成長協會由理事長藍美珠率核心成員拜會市議會。（圖／市議會提供）

藍美珠說，大龍岡成長協會成立4年，是由邱議長命名，因為邱議長說：大龍岡比較好記，也比較像在地人，成員及幹部們，大多住在中壢區龍岡一帶，而這次特別拜會邱議長，係公開為議長加油打氣，期快宣布參選2022桃園市長，因為，只有最接地氣的邱議長，對桃園各項建設發展最熟悉，最能帶領桃園人平安、希望。

邱奕勝議長不諱言有意競逐桃園市長，但他強調：「要等黨中央制定遊戲規則，才會有比較明朗的決定。」據了解，從中壢市民代表會主席出發，到擔任一屆議員、兩屆副議長，到現在已是第三屆議長，邱奕勝立足政壇27年，其人脈網絡縱橫桃園政壇，在「人和」方面被地方喻為和市長鄭文燦相當。

▲▼「得新國際」等4家企業，聯合捐贈防疫物資消毒清潔噴霧1,500瓶給市議會，邱議長受贈後轉贈給桃園市家長會長協會（下），做為校園防疫之用。（圖／市議會提供）

因此，桃園在地社團、企業頻頻前往市議會拜會，13日同時有「得新國際企業有限公司」、「丞毅生活用品有限公司」、「華義土木包工業有限公司」及「騰巨室內裝修工程有限公司」等4家企業，於市議會聯合捐贈防疫物資消毒清潔噴霧1,500瓶給市議會，由邱議長受贈後轉贈給桃園市家長會長協會，做為校園防疫之用。

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