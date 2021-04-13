　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

2022桃園市長大選　議長邱奕勝支持者高喊加油力促表態

▲2022桃園市長大選，邱奕勝支持者力促快表態。（圖／市議會提供）

▲大龍岡成長協會理事長藍美珠(左)，力促邱奕勝議長快表態參選2022桃園市長大選。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2022桃園市長大選，被地方看好、最具勝選實力的藍營議長邱奕勝，雖遲未公開表態，宣布參選，但支持者卻動作積極，力促快表態。桃園市大龍岡成長協會理事長藍美珠13日帶領協會核心成員，抵市議會拜會邱議長，不斷高喊「邱市長，加油！」以示力挺長年深耕基層、了解市政建設的邱議長，參選下屆桃園市長。

▲2022桃園市長大選，邱奕勝支持者力促快表態。（圖／市議會提供）

▲大龍岡成長協會由理事長藍美珠率核心成員拜會市議會。（圖／市議會提供）

藍美珠說，大龍岡成長協會成立4年，是由邱議長命名，因為邱議長說：大龍岡比較好記，也比較像在地人，成員及幹部們，大多住在中壢區龍岡一帶，而這次特別拜會邱議長，係公開為議長加油打氣，期快宣布參選2022桃園市長，因為，只有最接地氣的邱議長，對桃園各項建設發展最熟悉，最能帶領桃園人平安、希望。

▲2022桃園市長大選，邱奕勝支持者力促快表態。（圖／市議會提供）

邱奕勝議長不諱言有意競逐桃園市長，但他強調：「要等黨中央制定遊戲規則，才會有比較明朗的決定。」據了解，從中壢市民代表會主席出發，到擔任一屆議員、兩屆副議長，到現在已是第三屆議長，邱奕勝立足政壇27年，其人脈網絡縱橫桃園政壇，在「人和」方面被地方喻為和市長鄭文燦相當。

▲2022桃園市長大選，邱奕勝支持者力促快表態。（圖／市議會提供）

▲▼「得新國際」等4家企業，聯合捐贈防疫物資消毒清潔噴霧1,500瓶給市議會，邱議長受贈後轉贈給桃園市家長會長協會（下），做為校園防疫之用。（圖／市議會提供）

▲2022桃園市長大選，邱奕勝支持者力促快表態。（圖／市議會提供）

因此，桃園在地社團、企業頻頻前往市議會拜會，13日同時有「得新國際企業有限公司」、「丞毅生活用品有限公司」、「華義土木包工業有限公司」及「騰巨室內裝修工程有限公司」等4家企業，於市議會聯合捐贈防疫物資消毒清潔噴霧1,500瓶給市議會，由邱議長受贈後轉贈給桃園市家長會長協會，做為校園防疫之用。

▶旅行就帶「雅詩蘭黛5件組」5700元→1450元　拍出逆齡美照必備

ET快訊
張育成再見失誤遭酸「亞洲腦殘」　高EQ回應美國酸民
苗可麗尋人「找初戀男友」結果超難過！　張小燕：不要播了
快訊／徐睿知承認戀情：那是在打情罵俏！　金正賢也不准她拍吻戲
尺度最大「漫畫腰挑戰」！網紅脫光光壓雙球　網羞呼：這樣很冰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園抗旱擴大使用埤塘水源　鄭文燦：否則水庫恐已見底！

大溪煤礦產業記憶採掘特展開幕　邀市民8月31日前入坑探索

桃園市要出版「部桃專案」　作為防疫參考文獻

2022桃園市長大選　議長邱奕勝支持者高喊加油力促表態

7縣市長已接種AZ疫苗　南投縣長林明溱：感冒暫緩「癒後帶頭打」

別讓台東人用生命回家　饒慶鈴受邀議會報告0402太魯閣事件

饒慶鈴視察台鐵邊坡整治工程　要求設置異物侵入預警系統

蘭嶼釣客情人洞失蹤　海巡結合民間團體「水面水下搜救」尋獲遺體

台南議會觀察聯盟　公開說明議員評鑑方式

拜媽祖求薪情　斗六就業中心結合媽祖文創下鄉辦特色徵才

D社爆金正賢拒愛情戲「全因前女友徐睿知」　工作人員曝徐玄遭冷對待「在片場經常哭」

小朋友大喊「媽祖我愛祢」　白沙屯媽突大轉彎衝進順天國小

汪小菲喝醉直播「連線女網紅」　護航對方後還「失控爆粗口」酒醒道歉了..

騎混合車道遭轎車沿路急煞逼車 白衣男跳針怒嗆：你要惹事嗎？

76行者遭網攻擊「不是說零酬勞」　王薇君泣：每筆捐款都能受檢視

騎士塑袋中拿出貓咪「扔地上」　美短躲縫隙發抖...網怒：太可惡

為了座位「怒撥占位物品」在地 男鬼打牆狂嗆：請問我犯什麼罪

鬼之斜切！三寶左轉橫跨3車道　撞500萬保時捷...網：有得賠了

白沙屯媽祖「突衝進台鐵車站」 三進三出賜福！眾人感動歡呼

邱澤「燙壞阿成頭」引風潮提醒：藥水別下太重！　許瑋甯揭密「浩婷奶茶店開成了？」

桃園抗旱擴大使用埤塘水源　鄭文燦：否則水庫恐已見底！

大溪煤礦產業記憶採掘特展開幕　邀市民8月31日前入坑探索

桃園市要出版「部桃專案」　作為防疫參考文獻

2022桃園市長大選　議長邱奕勝支持者高喊加油力促表態

7縣市長已接種AZ疫苗　南投縣長林明溱：感冒暫緩「癒後帶頭打」

別讓台東人用生命回家　饒慶鈴受邀議會報告0402太魯閣事件

饒慶鈴視察台鐵邊坡整治工程　要求設置異物侵入預警系統

蘭嶼釣客情人洞失蹤　海巡結合民間團體「水面水下搜救」尋獲遺體

台南議會觀察聯盟　公開說明議員評鑑方式

拜媽祖求薪情　斗六就業中心結合媽祖文創下鄉辦特色徵才

台積電週四法說會鎖定「三大重點」　將牽動IC設計、車用電子族群！

12星座男害怕失去的表現　一切都只因為太愛你！

華視「4月19日起」進駐52台　中嘉所屬12業者＋3系統上架

吳千語被疑懷孕！熱戀百億富豪施伯雄　曬出「凸肚照」親自解釋

文姿云4月底出征葡萄牙　東京奧運前最後一戰誓言奪金

統一3洋投狀態穩定　飛利士安排二軍實戰

味全高雄主場李凱威、曾傳昇見面會　陳其邁14日開球

楊晨熙分手後開砲了！大飛被酸沒錢　她曝「兩人年收差距」氣炸

搶貨預備！年度鞋王Travis Scott X 藤原浩 X AJ1發售日、價格曝光

桃園抗旱擴大使用埤塘水源　鄭文燦：否則水庫恐已見底！

峮峮「6秒上下晃動」應援片瘋傳！　網愛了：看30次正常嗎

地方熱門新聞

搬家也找到！白沙屯媽大轉彎4度登門

驚悚！國道6車追撞1噴飛1重傷

白沙屯媽祖「衝台鐵賜福」　眾人感動驚呼

工人今彩539同號買3張中1200萬

「女神」相聚在雲林？　西螺福興宮︰樂觀其成三媽會

台南消防局率先解決無人機困境　

李啟維辦桃園大潭藻礁生態之旅

竹市超前部署防供五停二　醫療院所演練緊急供水

虐童棄屍　共犯男子自首判刑14個月

郵差撞電線桿網質疑「過勞」　郵局：郵件較無以往多

媽祖鑾轎5分鐘快速通過「一級戰區」

大園福海宮「飛輦轎過金火」現址最後一次

花百億東延台86線　陳永和：騙人的政治話題

不老騎士口吐白沫倒路邊　長髮妹子狂揮手救一命

更多熱門

相關新聞

畫說易經特展　邱奕勝：首見以繪畫比擬卦義

畫說易經特展　邱奕勝：首見以繪畫比擬卦義

《易經》是中國最古老的文獻之一，博大精深，是一門極為深奧、複雜的學問，常讓人難窺其全貌。桃園北辰扶輪社邀請知名粉彩畫家梁玉燦，把極為艱澀抽象的文字，輔以較為具象的各種現代繪畫，用來比擬各卦的卦義，克服一般人學習易經的障礙，即日起迄4月7日於桃園土地公文化館舉辦「畫說易經」特展，歡迎民眾參展。

清明連假何處去？　邱奕勝：桃園看彩芋

清明連假何處去？　邱奕勝：桃園看彩芋

桃園爭取統籌款沒下文　邱奕勝說話了

桃園爭取統籌款沒下文　邱奕勝說話了

化解青埔球場缺車位ing　樂天桃猿拜會桃園議長

化解青埔球場缺車位ing　樂天桃猿拜會桃園議長

欣桃新任董座周皓瑜拜會　邱奕勝提建言

欣桃新任董座周皓瑜拜會　邱奕勝提建言

關鍵字：

2022桃園市長大選邱奕勝大龍岡成長協會

讀者迴響

熱門新聞

今晚變天！恐強大颱風最快周三生成　鋒面帶雨掉10度

徐睿知宣布「缺席記者會」　3年前幕後花絮被挖

徐玄不敢碰金正賢的手！舊影片曝光

SWAG最會賺錢女優現身：只出場約會沒做S

記錄器曝光冷血李義祥　移工阿好開怪手害49命

致命5分鐘大還原　李義祥教唆移工開怪手釀禍

搭高鐵行李蹦出「起司饅頭」萌翻

日政府今定案：將排放福島核汙水入海

台灣慘了？他曝3恐怖真相：衝擊台積電

徐睿知瘋狂行徑遭挖！開車險自撞亡　金材昱：她不正常

人妻7個月前剛生產！超商門口突產女嬰　夫傻眼

搬家也找到！白沙屯媽大轉彎4度登門

她無法跪默念1句「大甲媽祖聽到了」　轎班員秒讓位

舒力基最快2天誕生！鋒面先來暴降10℃

《時間》人員爆：不改劇本，金正賢就突然跑出去乾嘔

更多

最夯影音

更多
D社爆金正賢拒愛情戲「全因前女友徐睿知」　工作人員曝徐玄遭冷對待「在片場經常哭」

D社爆金正賢拒愛情戲「全因前女友徐睿知」　工作人員曝徐玄遭冷對待「在片場經常哭」
小朋友大喊「媽祖我愛祢」　白沙屯媽突大轉彎衝進順天國小

小朋友大喊「媽祖我愛祢」　白沙屯媽突大轉彎衝進順天國小

汪小菲喝醉直播「連線女網紅」　護航對方後還「失控爆粗口」酒醒道歉了..

汪小菲喝醉直播「連線女網紅」　護航對方後還「失控爆粗口」酒醒道歉了..

騎混合車道遭轎車沿路急煞逼車 白衣男跳針怒嗆：你要惹事嗎？

騎混合車道遭轎車沿路急煞逼車 白衣男跳針怒嗆：你要惹事嗎？

76行者遭網攻擊「不是說零酬勞」　王薇君泣：每筆捐款都能受檢視

76行者遭網攻擊「不是說零酬勞」　王薇君泣：每筆捐款都能受檢視

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面