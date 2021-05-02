2022桃園市長藍綠參選人都來了！　同心協力「 一起種西瓜」

▲桃園「來鄉下種西瓜」活動，市長鄭文燦、議長邱奕勝和參加人士同心協力種瓜。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園「來鄉下種西瓜」活動，2日展開。爭取藍營競逐2022市長大選的議長邱奕勝，應邀出席，和陪同市長鄭文燦出席、宣布爭取綠營參選下屆市長的前、現任立委鄭寶清、彭紹瑾、黃適卓、鄭運鵬等4人，一起現身瓜田種瓜。邱奕勝說，推廣體驗農事DIY沒有藍綠對立，同心協力才能讓桃園休區農業發展更好。

▲李家興市議員（右）向議長邱奕勝（左）說，綠營對手都來了！（圖／記者楊淑媛攝）



邱奕勝表示，桃園市長鄭文燦擔任市長以來，積極推動休閒農業區發展，帶動地方產業，「來鄉下種西瓜」活動由桃園市溪海休閒農業發展協會於大園區溪海休閒農業區舉辦，開放200組限量報名，一天內額滿。而該區舉辦的彩色海芋季，甫於4月中旬落幕，創下吸引150萬人次的紀錄，副品牌「來鄉下種西瓜」活動，亦於今天登場。

▲▼桃園「來鄉下種西瓜」活動，吸引民眾參加。（圖／記記者楊淑媛攝）

桃園的體驗農事DIY活動發展熱絡，邱議長肯定綠營市長鄭文燦推動有方，更肯定宗親、擔任休區推動總督導的市府副秘長邱俊銘和農業局長郭承泉、桃園市溪海休閒農業發展協會創會和現任理事長劉健勳、王應和等人執行有力。

▲市議員徐其萬種西瓜經驗豐富。▼「來鄉下種西瓜」活動，吸引民眾參加。（圖／記記者楊淑媛攝）



因此，出席參與種西瓜的市議會無黨籍市議員、也是聯盟總召李家興向邱奕勝表示，今天綠營對手都來PK，邱奕勝淡定表示「種西瓜、大家一起努力！」氣氛相當和諧。

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