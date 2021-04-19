大園國際高中成為世界IB學校一員　可直接申請國外大學

▲大園國際高中成為世界IB學校一員。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市立大園國際高中IB國際文憑學校揭牌典禮，19日於該校舉行。出席典禮的市長鄭文燦指出，大園國際高中於今年3月正式取得國際文憑組織（IBO）授權，推動國際文憑課程（International Baccalaureate, IB），成為桃園第一所IB市立學校；議長邱奕勝表示，取得國際文憑組織（IBO）授權，相當不易，將加速大園國際高中邁入國際化第一步！

大園國際高中位於桃園高鐵站青埔特區內，學校以雙語教學，成為桃園子弟競相就讀的國際學校。校方於今年3月正式取得國際文憑組織（IBO）授權，國際文憑專班將於2021學年度起開始招生，採特色招生入學方式，且全英語授課，預計招收50名學生，在修課期間，需完成小論文及研究報告，並於高三參加全球統一會考，在完成IB課程與通過全球IB考試最低標準後，即可同時取得IB學校國際文憑及大園國際高中畢業證書。

▲大園國際高中學子參與IB國際文憑學校揭牌。（圖／市府提供）



國際文憑課程成績獲全球近4,000所大學認可，順利取得IB學校國際文憑的學生，不僅可利用國內升學管道，更可直接以IB成績申請國外大學，不需另外考取托福等語言檢定；此外，IB學生的能力備受國際肯定，於修課期間成績表現優異者，更可向國外大學提出抵免學分申請，顯示其直接受到認可的文憑，相當具有價值，相信隨著IB專班的開設，大園國際高中將成為桃園國際教育的亮點。

市長鄭文燦強調，全世界已經有約3,600所高中階段學校參加IB專班認證，大園國際高中可以順利取得認證，並完成26位教師IB師資培訓，成為世界IB學校的一員，相當不容易。大園國際高中為外語特色高中，推展英語、日語、法語、德語、西班牙語等第二外語，加上今年完成的IB專班認證，勢必能夠大幅增加大園高中的國際教育特色，有助於提升國際學校地位。此外，為配合教育部國際攬才計畫，大園國際高中自2020學年度起辦理海外攬才子女專班，目前順利招收6名學生，未來將持續擴大，讓國際人才到台灣就業時，能夠解決子女就學問題。

包括市議員徐其萬、郭麗華、游吾和、市府教育局長林明裕、大園區長徐藍科、開南大學校長林玥秀、大園高中校長朱元隆、南亞科大校長藍中賢、前駐法大使呂慶龍等均一同出席活動。

▶曾國城大推這款益生菌才2980元！現省3620元超划算 幫助代謝、腸道健康