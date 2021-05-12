SOGO：「疑有染疫者進入」　復興館4點半急打烊

記者蔡惠如／綜合報導

SOGO復興館今（5／12）臨時宣布下午4點半提早閉店、清空消毒，據傳可能有確診者足跡，第一時間官方未回復，下午5點左右業者公布官方聲明，表示接獲台北市衛生局通知，可能有染疫者進入復興店，基於保護消費主動先進行消毒，其他訊息則由指揮中心統一進行發布。

▲SOGO復興館今提早打烊。（圖／記者袁茵攝）

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指揮中心日前公佈本國籍60多歲男性確診，為案1203，該案接觸者共框列111人，今下午4點SOGO內部傳出要提早結束營業進行消毒，4點半就停止消費者進入購物，疑似該確診者或相關人士有進入館內。

▲SOGO復興館。（圖／記者陳雅韻攝）

SOGO發聲明表示，接獲台北市衛生局通知，可能有染疫者進入復興店。SOGO百貨基於對消費者的保護，主動先進行消毒。確診狀況還是以防疫指揮中心發佈的為準。遠東SOGO百貨台北復興店於今天提早於4點30分閉店進行全面環境清潔消毒，同時要求復興店全體百貨專櫃人員做自主健康監測。



此外，該聲明另強調啟動下列防疫措施，落實全民防疫，以確保消費者及員工安全為優先要務。

1. 防疫期間入場人數採總量管制。

2. 於美食街啟動「單一入出口」，並進行「實聯制」。消費者美食街用餐前，需配合掃描入口海報上的QR code完成「實聯制」登記（未攜帶手機則請登記資料於紙本）。美食街用餐區，全面設置壓克力安全隔板。

3. 店內主題餐廳，落實顧客入內用餐前，完成「實聯制」登記。

4. 營業賣場暫停試吃活動，所有食物必須確認完整覆蓋或設置壓克力隔板避免飛沫。

5. 設置外送平台統一取貨區。

6. 鼓勵消費者使用行動支付。

7. 入店確實測量體溫。超過37.5度者，拒絕入內。

8. 要求全員（入店消費者及員工）全程配戴口罩。並要求員工加強自主健康管理。

9. 加強宣導保持安全社交距離，勤洗手或用酒精（乾洗手）消毒。

10. 每日加強賣場環境及公共區域消毒。針對顧客接觸度高的超市推車、提籃把手，結帳區，配置專人每小時消毒，確保安全。

11. 各專櫃顧客易接觸之區域及更衣室，顧客用完立即消毒。



快訊／SOGO復興館4點半「打烊消毒」 傳有確診者足跡

