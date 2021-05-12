快訊／新北萬里沙灘驚見女浮屍　海巡打撈上岸追死因

中央流行疫情指揮中心今（12）日公布新增16例本土病例，其中案1220、案1221工作地點分別位於台北市萬華區的「鴻達茶藝館」和「楓香清茶館」。網紅「名為變態的神父」分析，這2間茶館很可能不是色情場所，但密閉的環境、卡拉OK服務，都是疫情擴散的溫床。