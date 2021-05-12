快訊／新北萬里沙灘驚見女浮屍　海巡打撈上岸追死因

記者郭世賢／新北報導
新北市萬里區石角沙灘驚見女浮屍！12日上午8時許民眾驚見一具女浮屍載浮載沉，隨後卡在沙灘上，嚇得趕緊撥打110，警方趕抵現場，初步目視年約60幾歲，身穿黑上衣及黑短褲，無明顯外傷，後續交由海巡調查釐清死亡原因。
▲萬里沙灘驚見女浮屍擱淺沙灘，海巡打撈上岸急追死因。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）
據了解，死者為女性，衣著完整，黑色拖鞋留於岸上，雙手無抵禦痕跡，遺體無明顯外傷，身高約145公分，死者短褲右邊留有現金2900元。
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新北市萬里區石角沙灘驚見女浮屍！12日上午8時許民眾驚見一具女浮屍載浮載沉，隨後卡在沙灘上，嚇得趕緊撥打110，警方趕抵現場，初步目視年約60幾歲，身穿黑上衣及黑短褲，無明顯外傷，後續交由海巡調查釐清死亡原因。
▲萬里沙灘驚見女浮屍擱淺沙灘，海巡打撈上岸急追死因。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）
據了解，死者為女性，衣著完整，黑色拖鞋留於岸上，雙手無抵禦痕跡，遺體無明顯外傷，身高約145公分，死者短褲右邊留有現金2900元。
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