這2例不妙！在地人曝萬華茶館「內部真實狀況」：特別容易傳染

記者黃君瀚／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（12）日公布新增16例本土病例，其中案1220、案1221工作地點分別位於台北市萬華區的「鴻達茶藝館」和「楓香清茶館」。住萬華的網紅「名為變態的神父」分析，這2間茶館很可能不是色情場所，但密閉的環境、卡拉OK服務，都是疫情擴散的溫床。

▲台北市萬華區大消毒。（圖／記者屠惠剛攝／下同）

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「名為變態的神父」12日下午在粉專發文，提到今日本土新增16例確診，其中有2例不太妙，她們都在台北市萬華區茶館工作，分別是「鴻達茶藝館」60多歲女性（案1220）和「楓香清茶館」50多歲女性（案1221），「雖然新聞報的是特種行業，不過說實在的，可能不是大家想像的那樣！」

他解釋，光看服務的女性年紀就知道，萬華的這些茶館並非色情行業，比較像社交服務場所，是老一輩人習慣聚會的地方，活動多半是喝茶、唱卡拉OK，但這也是最讓人頭痛之處，茶室為了隔音，內部通常很密閉，加上唱歌麥克風上的口水特別容易傳染，「還有重點是年紀偏大，是屬於高風險的對象。」

根據指揮中心公布的資料，「楓香清茶館」位於西園路一段，神父推測136巷屬於巷弄內，人流非常密集，有住家、小吃店、雞排店，出事的清茶館隔壁還有3、4家茶館，更慘的是走幾十步的距離就是萬華夜市。

另一間「鴻達茶藝館」地點在三水街，該街道除了是市集，還有各種名店，盡頭是人潮大量聚集的艋舺公園，有不少無家可歸的遊民和燒香的信眾，「雖然和三水街的茶藝館有段距離，但是如果燒到那邊，那可真是不太妙。」

神父在文中提醒台北市長多加注意，該區的消毒必須要擴大，呼籲艋舺廣場上的民眾要戴口罩，「他們取得口罩的管道方便嗎？萬一身體不適是否有通報窗口？」他說，遊民是底層中的底層，相較於一般人自保的方式與選擇更少，是需要關懷的對象，「只有管理好與同理高風險群，才是真正遏止疫情擴散的方法。」