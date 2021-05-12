▲基隆確診婦人曾住高雄某香客大樓501號房。（圖／記者吳世龍攝）

記者蔡文鈴／綜合報導

台灣新冠肺炎病例今暴增16例確診，其中案1217是50多歲女性，在基隆長庚被驗出確診，該婦人足跡在12日下午也傳出經過南投、台南、高雄。

疫情中心指揮官陳時中12日證實，案1217前幾天有參加南部的進香團，遊覽車人員已經開始在掌握，在進香團活動的時間，去到的地方，參加哪些活動，雖然目前還無法確切的掌握，「但是已經通知南部區管跟當地政府，去了解當時的情況」。

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對於確診基隆婦（案1217）的足跡，12日下午也傳出她在5月1日上午7時到5月2日上午7時的24小時內，除了自新北搭乘遊覽車赴南部進香，接著遊覽車沿途停靠南投午餐，下午1點至2點抵達台南參觀。

另外，80人進香團抵達高雄宮廟進香，並於此處空地辦桌用餐；晚間於香客大樓住宿，12人1間房；隔天5月2日上午搭乘遊覽車離開。

根據高雄市衛生局調查，50多歲基隆婦人參加進香團，1日下午5點抵達大寮宮廟進香。衛生局表示，初步了解，當時同時段沒有其他香客或進香團出入，但仍須進一步調查，該團晚間在戶外空地辦桌用餐。

衛生局調查，確診婦人約在當天晚間8點30分抵達某香客大樓住宿，為12人房，有單人床及雙人床。2日上午7點，該進香團用膳後後即搭乘遊覽車離開高雄，在高雄活動約14小時，共計匡列56人居家隔離，包含廟方接待、香客大樓管理人員、餐飲人員等，全數入住防疫旅館並採檢，若是陽性反應即入住隔離病房，若為陰性則仍須住滿14天至解除隔離。