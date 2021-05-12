快訊／SOGO復興館4點半「打烊消毒」　傳有確診者足跡

▲SOGO復興館今提前打烊消毒。（圖／記者陳雅韻攝）



記者蔡惠如、陳雅韻／綜合報導

有消息指出，SOGO復興館今（5／12）下午4點半臨時提早打烊進行消毒，官方已證實將提早結束營業，但目前未對外進行任何說明。



SOGO內部有相關人士表示，疑似發現案1203確診者或相關人士，曾至SOGO復興館，且接獲台北市衛生局通知，故提早打烊進行消毒。記者詢問店外保全，保全僅回答「不清楚」。SOGO官方則表示今復興館確實營業至4點半。在4點半後只出不進，請民眾勿前往。