萬華阿公店2小姐確診　老司機曝「公檯制」接觸人數恐破表

記者邱中岳／台北報導

中央流行疫情指揮中心12日公布新增16例本土病例，其中2名女子傳出在萬華阿公店當小姐，當地知情人士指出，2家雖然招牌是清茶館，但據悉都是經營阿公店，提供女子坐檯服務，且阿公店都是公檯制，接觸人數恐多不勝數。

▲萬華阿公店傳出2名小姐確診，北市府緊急前往消毒。（圖／記者屠惠剛攝）

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中央流行疫情指揮中心在12日公布新增本土16例，其中2名女子據聞在萬華三水街「鴻達茶藝館」、西園路1段「楓香清茶館」當小姐從事坐檯工作，分別在雙和醫院以及仁愛醫院確診。

根據鴻達、楓香2家雖然名為清茶館，但是實則都是以阿公店為主，2名確診的女子據聞在店內當小姐，知情人士透露，一般清茶館有別於阿公店，清茶館主要以泡茶配瓜子、唱歌為主，阿公店則是以有小姐陪客人喝酒，一般收費行情小姐台費約3小時3百元，小費就看客人意願，另外還加收包廂費、清潔費，有的會收取茶水費，自己帶酒水就會加收開瓶費，如果開酒就會看店家如何開價。

據悉，阿公店的小姐其實沒有所謂上下班打卡制，所以自由程度較高，也可以中途不上班陪客人出場，費用則是自己談，至於是否有性交易也是小姐自己與客人「議價」。此外，萬華阿公店的小姐主要以台灣、大陸以及越南為主，但是台灣的小姐年紀稍長，主要以大陸、越南為大宗。

知情人士透露，阿公店主要都是藍領階級的工人或是年長者前往消費，雙北市的人都會前往萬華阿公店飲酒，且屬於「公檯制」，小姐會輪番坐檯，所以可能匡列對象會「超多」。

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