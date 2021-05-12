雲林口罩酒精出現搶購潮！藥師：上游廠商已喊缺貨

▲國內新型冠狀病毒（COVID-19）疫情進入高度警戒，再度出現酒精、口罩搶購潮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國內新型冠狀病毒（COVID-19）疫情進入高度警戒，雲林縣再度出現酒精、口罩搶購潮，部分藥局已出現缺貨，有許多民眾1次就買10多瓶，貨架上的貨品今天早上就被掃空，店家祭出限購政策；雲林縣衛生局表示，目前防疫物資均充足，民眾不用過度恐慌搶購。

藥局藥師許仁厚指出，自昨天下午中央流行疫情指揮中心宣布國內已進入社區感染，購買口罩民眾與購買的數量都增加約3成，由於庫存量已經不多，加上向上游廠商訂貨不是表示缺貨就是無法肯定何時給貨，因此，只好推出每人限購1盒，希望能讓民眾都能買到口罩。

許仁厚表示，這2天防疫相關物品銷路都大增，且上游廠商也開始表示沒有貨源，地方藥局為調貨、備貨傷透腦筋，比起上個月口罩、酒精乏人問津不可同日而語。雲林縣衛生局指出，目前國內口罩等防疫物資戰備存貨充足，產量穩定，請民眾不必過度驚慌，做好基本防疫工作，保護自己與別人。

▲有許多民眾1次就買10多瓶，店家祭出每人限購1瓶。（（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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