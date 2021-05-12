視察台南全大運防疫措施　蘇貞昌：目前沒有要升級，做好SOP

▲行政院長蘇貞昌前往台南全大運視察防疫情形，並體驗最新檢疫設備。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

行政院長蘇貞昌，12日前往台南成大視察全大運防疫情況，針對目前防疫的情形，會不會升到3第級？蘇貞昌表示，目前沒有要升級，落實做好防疫SOP，並希望第一線醫療院所，有任何狀況儘早通報。

蘇貞昌院長指出，大家知道，因為全體同胞一起努力，台灣防疫做出好成績，1年多來相對平安，如果看到我們周邊的國家，馬來西亞前天才剛宣布全國封城1個月；日本的情況，也第4波疫情再起；我們看到台灣也有幾起狀況，所以11日他已經在中央防疫指揮中心，特別要求我們所有的部會，以及指揮中心大家再加油。

蘇貞昌院長說，12日還有一些狀況，我們更要小心，但並沒有要升級，而是把11日在指揮中心所要求的防疫SOP，大家一定要做到位，同時也拜託第一線的醫療院所，有任何狀況儘早通報。他並且要跟國人同胞報告，所有的防疫物資包括口罩、酒精、消毒的物資，以及衛生紙等，政府經過1年多來非常好的準備、非常充分，請大家放心，最重要就是大家務必做好所有的防疫措施，只要全體同胞繼續做到指揮中心要求的SOP，我們台灣一定可以繼續維護安全。

對他蘇貞昌院長要政府及民眾該收心了，是不是政府對防疫做得不夠嚴謹，鬆懈了？蘇貞昌院長說明指出，該收心的意思就是，像我們經過暑假，要開學了，就要大家一起來收心。過去1年多來，因為防疫成功，台灣沒有嚴峻的疫情，難免會久了鬆懈，所以現在大家一起來收心。這不是對個人，而是對全體，無論是政府，無論是人民，無論是任何的人，因為我們都同舟一命，所以大家一起收心，大家一起面對世界疫情再起，尤其是有變化的新冠肺炎病毒，我們都一起收心，大家非常嚴陣以待，不要掉以輕心，才能做到防疫安全。

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