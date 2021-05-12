雲林斗六2車對撞「黑車翻肚」　揪出2女駕駛都酒駕！

▲斗六市區發生兩車碰撞後因撞擊車頭角落，造成黑色輛四腳朝天翻覆。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六市11日晚間發生一起酒駕肇事車禍，兩輛自小客車於成功路一處大賣場前發生碰撞，林女所駕駛之黑色自小客因撞擊翻覆路旁，林女受傷送醫；另輛由李女所駕駛深灰色自小客車僅前方車頭毀損；警方到場針對雙方駕駛酒測發現兩造均超過酒測值，兩名女駕駛均遭警方依《公共危險罪》函送偵辦。

斗六市成功路昨日晚間21時32分發生一起車禍翻車事故，一輛黑色自小客車四教朝天翻覆路旁，有路過民眾拍照貼網，引起熱議到底是怎麼撞的。據了解由林女（46歲、呼氣酒測值 0.84 mg/L）所駕駛黑色自小客車於成功路往市區方向行駛，李女（44歲、呼氣酒測值 0.95 mg/L）所駕駛深灰色自小客則反向往省道行駛，兩車碰撞後因撞擊車頭角落，造成林女輛四腳朝天翻覆。

▲路過民眾拍照貼網，引起熱議到底是怎麼撞的。（圖／翻攝自Facebook／斗六人文社交圈）

斗六警分局指出，經到場處理瞭解，疑似其中一輛車偏離原車道跨越對向車道造成車禍，該起車禍是兩部自小客車車頭碰撞，導致其中一部自小客車翻車，黑色車輛女駕駛受到輕傷送醫，車上無其他乘客；另輛深灰色車上僅女駕駛一人，所幸僅受驚嚇無受傷。

▲深灰色車上僅女駕駛一人，所幸僅受驚嚇無受傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

事故後警方對雙方駕駛實施酒測，結果兩位駕駛酒測值均超過法定標準值，林女因受傷送醫的駕駛依公共危險罪函送偵辦，另一位李姓女駕駛則移送偵辦。斗六分局呼籲民眾應注意行車安全，遵守交通規則，切勿酒後駕車，以免觸法，造成自身及用路人的危險。

▲兩車碰撞後因撞擊車頭角落，造成黑色輛四腳朝天翻覆。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲深灰色車上僅女駕駛一人，所幸僅受驚嚇無受傷。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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