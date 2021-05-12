標準出爐！這3種人「取消訂房」可全額退款　否則須依比例退費

▲國旅訂房取消退費標準出爐。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

今日新增16例本土新冠肺炎確診案例，目前全台進入第二級防疫警戒階段。針對已預定旅館或飯店的民眾，若因疫情想要退房，且是禁止入境、居家隔離、自主健康管理匡列者，交通部觀光局表示，得請求旅宿業者無息返還其「已支付之全部定金」及其他費用。

觀光局表示，若民眾需要退房，如係依防疫法規規定或依防疫主管機關要求「禁止入境、居家隔離或自主管理」，致無法如期前往預訂住宿之旅宿業」，尚符合「個別旅客訂房定型化契約應記載事項」第9點規定之「因不可抗力或其他不可歸責於雙方當事人之事由，致契約無法履行者」情形，民眾得請求旅宿業者無息返還其已支付之全部定金及其他費用。

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▲指揮中心宣布防疫警戒升級。（圖／疫情指揮中心提供）

若非屬上述情形而有取消訂房需求，仍應適用「個別旅客訂房定型化契約應記載事項」第5點規定之「14日比例退款」、「3日比例退款」、「1年內保留已付金額作為日後消費折抵使用」等方式處理。

觀光局建議，民眾可依「個別旅客訂房定型化契約應記載事項」第6點規定：「旅客於訂房後，要求變更住宿日期、住宿天數、房型、房間數量，經業者同意者，旅客不需支付因變更所生之費用」與旅宿業者協商改期。