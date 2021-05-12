快訊／78快速道斗南匝道死亡事故！自小客自撞　車上2男雙亡

▲12日清晨78線快速道路斗南匝道，一輛自小客車疑似車速過快，撞上出口標誌基座，車上兩名男子傷勢嚴重送醫搶救後仍回天乏術。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

今（12）日清晨3時許，台78線快速道路斗南匝道口發生一起自撞車禍事故，一輛銀色自小客車疑似車速過快，於匝道撞上出口標誌基座，車上兩名男子傷勢嚴重送醫搶救後仍回天乏術，車禍詳細發生原因尚待警方近一步調查。

今晨3時20分快速道路快速道路台78線東往西下斗南匝道口，發生一輛銀色自小客車自撞事故，雲林縣消防局派出2輛救護車前往搶救，抵達現場發現2名傷患已無呼吸心跳，隨即送往台大雲林分院、成大斗六分院，不幸經搶救後仍回天乏術。

▲12日清晨78線快速道路斗南匝道，一輛自小客車疑似車速過快，撞上出口標誌基座，車上兩名男子傷勢嚴重送醫搶救後仍回天乏術。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解，銀色自小客車於下斗南匝道時，直接撞上綠色「出口」標誌，撞擊力道猛烈，車頭嚴重毀損，零件散落草地，車禍現場疑似無煞車痕。駕駛人為李姓男子，小客車附載另1名廖姓男乘客，自古坑沿78線西行行駛，行至32.8K處欲下斗南交流道匝道口，因疏於注意車前狀況，撞上路邊指示標誌桿而肇事，經緊急送醫救治，仍宣告不治。

▲12日清晨78線快速道路斗南匝道口發生一起自撞車禍事故，銀色自小客車因撞擊力道猛烈，車頭嚴重毀損。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方調查指出，李姓駕駛持照正常，無酒駕情事。斗南分局長蘇旭茂呼籲各駕駛人，行車務必專注車前狀況，繫好安全帶，勿疲勞駕駛；行經彎道及快速道路交流匝道口，需減速行慢行，本分局將持續加強該路段超速等重大惡性交通違規，以保障駕駛人生命、 財產安全。

▲銀色自小客車於匝道撞上出口標誌基座，撞擊力道猛烈，零件散落一地。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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