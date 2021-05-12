協調放寬機師檢疫期遭指防疫破口　范雲反批：勿踐踏指揮中心專業

▲民進黨立委范雲。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

華航機師、諾富特飯店群聚感染風暴延燒，民進黨立委范雲被爆介入向交通部施壓，協調放寬機組員防疫措施，促成機師由原本的「5＋9」調整為「3＋11」，致使疫情出現破口。對此，范雲12日受訪時反批，現在講政治施壓、政治關說，是在踐踏指揮中心的防疫專業。

中央流行疫情指揮中心日前宣布放寬國籍航空機組員返國檢疫措施，由原本的「5＋9」（居家檢疫5天採檢陰性再自主健康管理9天）調整為「3＋11」（居家檢疫3天採檢陰性再自主健康管理11天），外傳是因為4月1日范雲邀相關部會開協調會導致。

國民黨台北市議員羅智強辦公室主任楊植斗11日也在臉書發文，點名范雲透過協調會，將機師的隔離期喬成三天，並批評范雲「賭機師不出事，防疫全靠運氣」。

對此，范雲12日受訪時表示，指揮中心的專業是全世界有目共睹，衛福部長陳時中已說過沒有立委施壓，現在講政治施壓、政治關說，是在踐踏指揮中心的防疫專業。

范雲強調，在關鍵時刻全民需要戴上口罩，不是亂噴政治口水，民意代表反映工會陳情，她提供平台讓指揮中心可以聽到第一線醫師的心聲，並將意見帶回去做專業評估。

此外，范雲11日晚間也在臉書公布紀錄，表示在2月底接到機師工會陳情，提出統計數據，擔心機師身心瀕臨崩潰，恐造成飛安問題，需要協助。

范雲也說，反應民意本來就是立委的工作，機師工會提出的訴求涉及飛安，需要認真看待，希望建立民間和政府順暢的溝通管道，所以整理了陳情議題，召開協調會。

范雲強調，她在協調會只做了三件事情，包括讓機師工會對官員表達訴求、請政府官員回應、讓官員將機師工會的訴求帶回去專業研議評估，她召開的協調會，就是雙向溝通，並沒有做出任何結論，更說不上有什麼施壓，所有的防疫政策，都是指揮中心綜合各方意見，做出專業判斷。

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