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南投腸病毒疫情有擴大跡象　縣府邀麥當勞叔叔教小朋友洗手撇步

▲麥當勞叔叔和南投縣衛生局前往水里鄉幼兒園，宣導正確洗手、遠離腸病毒。（圖／南投縣政府提供）

▲麥當勞叔叔和南投縣衛生局前往水里鄉幼兒園，宣導正確洗手、遠離腸病毒。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

天氣越見炎熱，正值腸病毒好發期，南投縣政府月前結合麥當勞叔叔之家兒童慈善基金會，邀請麥當勞叔叔擔任「洗手大使」，深入校園、透過生動有趣的遊戲與舞蹈，帶領小朋友們將正確的洗手5步驟和衛生防疫觀念牢記在心，降低腸病毒感染率。

南投縣政府於4月26日在水里鄉立幼兒園舉辦「一起洗手趣」腸病毒防治宣導活動，縣府秘書長洪瑞智、衛生局副局長吳美玲和衛生所人員分別穿上大手、水龍頭、洗手乳和面紙等可愛大道具，配合麥當勞叔叔解說與互動，搭配水氣與泡泡噴霧，邀請小朋上台實習「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟，也進行有獎徵答，現場小朋友都相當開心、歡笑聲不斷。

▲麥當勞叔叔和南投縣衛生局前往水里鄉幼兒園，宣導正確洗手、遠離腸病毒。（圖／南投縣政府提供）

▲麥當勞叔叔和南投縣衛生局前往水里鄉幼兒園，宣導正確洗手、遠離腸病毒。（圖／南投縣政府提供）

洪瑞智表示，根據疾管署監測資料，南投今年1至4月腸病毒就診人次較去年同期提高52%，顯示疫情有上升趨勢；今年特別針對偏鄉學校，包括都達、盧山、春陽等國小和附設幼兒園等校進行宣導，在夏季來臨之際有效抑制腸病毒擴散。

南投衛生局提醒，除「濕、搓、沖、捧、擦」五步驟，使用肥皂或洗手乳也需20秒以上；在吃東西前、上完廁所後、和小寶寶玩耍前、打噴嚏擤鼻涕後、看病前後等5個重要時機點，更應該將手洗乾淨，並隨時戴上口罩，保護自己也能避免將細菌傳染給別人。

▲麥當勞叔叔和南投縣衛生局前往水里鄉幼兒園，宣導正確洗手、遠離腸病毒。（圖／南投縣政府提供）

▲麥當勞叔叔和南投縣衛生局前往水里鄉幼兒園，宣導正確洗手、遠離腸病毒。（圖／南投縣政府提供）

南投衛生局表示，幼童經診斷疑似感染腸病毒時，除依醫師指示治療，家長最好讓病童在家休息至少1星期；若出現腸病毒感染併發重症的前兆病徵，如嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌躍型抽搐(類似受到驚嚇全身肌肉收縮動作)、持續嘔吐、持續發燒等症狀，應把握黃金治療時機，儘速送至醫院治療。
 

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