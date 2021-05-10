麥當勞貼「亂碼文」5小時不改　千人瘋傳解密！真相逆轉太神啦

▲「銆愯荆鐕婚穭鑲夐暦鍫○煂躲€戞湡闁撻檺瀹氾紝鍗冲皣鐧诲牬」是指「【辣燻鷄肉長堡】期間限定，即將登場」。（圖／翻攝自Facebook／麥當勞）

記者曾筠淇／綜合報導

「銆愯荆鐕婚穭鑲夐暦鍫○煂躲€戞湡闁撻檺瀹氾紝鍗冲皣鐧诲牬！」一篇亂碼，各自表述，真的看不懂麥當勞在講什麼了啦！麥編早上在臉書粉專上發布貼文，明明貼出漢堡的照片，但內文卻全是亂碼。不少網友看到後，都紛紛留言解謎，其中還釣出行政院長蘇貞昌。

麥當勞的臉書粉專稍早發布一則貼文，明明是要發布新品「辣燻雞肉長堡」，但是內文卻全是亂碼，讓人看了一頭霧水。原以為是麥當勞的小編累了、不小心發錯，結果過了5個小時不但沒刪文，還再留了一則「亂碼留言」。該文吸引了近7000名網友按讚、2000多人分享，且還湧進3000多則留言。

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文章曝光後，各大粉專的小編都紛紛朝聖，將該篇亂碼翻譯成自己心中想要的答案。Mister Donut小編表示，「什麼什麼！吃完辣燻雞肉長堡再來一顆波堤剛剛好！麥編您真懂吃。」國立故宮博物院南部院區小編也回應，「什麼！竟然是來故宮看展完再去吃飽飽的文章呀！」

▲太特別的行銷手法！（圖／翻攝自Facebook／麥當勞）

更令人吃驚的是，就連行政院院長蘇貞昌也來湊一腳，表示「是的，麥當勞說的沒有錯。『出入各種公共場所，都必須落實個人防疫措施，戴口罩、勤洗手，用完點餐機請記得消毒！』」

此外，還有網友實在太想知道麥當勞在寫些什麼，於是就將文章及留言丟進「線上文字亂碼還原工具」，最後終於成功解謎。原來該文是實實在在的宣傳文沒錯，麥當勞真的在跟網友玩猜謎，「看到這則訊息，表示你成功解密貼文了！恭喜。」麥編也邀請大家一起參加抽獎，只要留言回覆指定內容並分享該貼文，就有機會獲得新品的電子即享券。