麥當勞「不要要求現炸」員工吐辛酸原因　教一招保炸物口感秘訣

▲速食連鎖餐廳麥當勞，深受不少民眾喜愛，不過「要求現炸」的行為也造成部分員工的困擾。（示意圖／達志影像／美聯社）

網搜小組／閔文昱報導

現做出爐的食物不管在口感還是新鮮度上，都優於放置一段時間的餐點，尤其是速食餐廳中的炸物，香脆多汁的外皮更是擄獲不少饕客的心。一名網友在Dcard分享，「怎麼點麥當勞保證是現炸？」意外引發熱烈討論，不過就麥當勞員工跳出來吐露了真實心聲。

這名網友4日在Dcard發文分享，表示若想在麥當勞吃到現炸的餐點，「點雞翅分享盒就對了啦！因為超少人點，點10次有9次都是現炸，等8分鐘就有燙燙的雞翅吃，而且今天很juicy（多汁）~」。

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文章曝光後，馬上就吸引了不少網友關注，紛紛留言，「上下限很高的一款食物」、「我也喜歡現炸的感覺」、「最愛雞翅」、「我也很喜歡吃這個耶，但都很怕踩雷不是現炸的」、「這個真的很好吃，而且一定要加爆胡椒鹽！」、「我很常點一份都是現炸，這個超好吃～」。

▲網友分享，點「雞翅分享盒」通常可以享用到現炸的餐點。（圖／翻攝自Dcard）

對此，有麥當勞員工就分享看法，認為「拜託不要教大家什麼都要現炸，尤其在忙碌時段，基本上每家店都會顧產品品質，真的放太久的會丟掉不會賣給客人，而且有時候因為客人要現炸造成得來速連車子都出不去的狀況也有，現炸這個東西照公司規定是沒有的」、「不忙的時候要現炸我覺得沒問題，之前就遇過在rush時段要求現炸，剛過不到1分鐘就在吵為什麼要那麼久。」

另外，也有員工分享保持炸物香脆的秘訣，並以薯條為例，「一般人拿到外帶後通常會把外面的紙袋封起來，這是完全錯誤的情況，因為大家會以為讓袋內保持溫度，才不會讓薯條冷掉又軟掉，但其實你應該把袋子打開，因為把袋口封起來其實是在『蒸』你的薯條。」

他表示，應該將袋子內的炸物盒子擺平，開口與袋子底部平行，並且將漢堡等其他食物放在上層，這樣一來就可以減緩炸物內部熱度逸散的速度，同時減緩熱度上升，也能保持空氣暢通，如此一來，就能保持炸物的新鮮度與口感。