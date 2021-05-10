蘇貞昌竟能看懂麥當勞「亂碼文」　網友朝聖驚呆：解碼達人是你！

▲麥當勞10日在臉書發了一篇「亂碼文」，但行政院長蘇貞昌竟現身留言，意外引起網友討論。（圖／麥當勞臉書）



記者陶本和／台北報導

台灣麥當勞官方粉絲專頁10日貼出宣傳海報，不過整篇內容出現「亂碼」，只有海報看得出是兩款新品上架，意外引起網友討論，而行政院長蘇貞昌也朝聖留言，讓網友驚訝稱他是「解碼達人」。

麥當勞的此篇發文意外引發關注，吃過「翻譯蒟蒻」後，大致得知，台灣麥當勞自5月12日起，至6月8日止，推出全新「辣燻鷄肉長堡」，選擇搭配薯條、雞塊、飲料的套餐，「豪吃四件組」美味價159元。

此文一出，眾多網友留言朝聖，短短5小時吸引7千多人按讚，也有3700多則留言。有趣的是，連行政院長蘇貞昌都在底下留言，「是的，麥當勞說的沒有錯，『出入各種公共場所，都必須落實個人防疫措施，戴口罩、勤洗手，用完點餐機請記得消毒』」。

蘇貞昌的留言也引起網友的好奇，短短4小時吸引2000多名網友按讚，底下也有網友留言回覆，「院長連這也能通嗎？」、「居然釣出野生院長」、「院長餓了嗎？」、「外星語也懂」、「現在就差蔡英文總統了」、「解碼達人就速尼（就是你）！！」、「衝哥我們等等一起吃大麥克」。

除了蘇貞昌之外，新竹市長林智堅也有留言，「原來是幫我們宣傳光臨藝術節啊！」；而國民黨立委洪孟楷也留言說，身為可能是立院113席最喜歡吃麥當勞的委員，非常關心這起亂碼事件，起因是否吃太多冰炫風導致舌頭和手指打結？他請勞動部、衛福部要加強關心督導。

▼麥當勞10日在臉書發了一篇「亂碼文」，但行政院長蘇貞昌竟現身留言，意外引起網友討論。（圖／麥當勞臉書）



▼洪孟楷也在麥當勞的「亂碼文」底下留言。（圖／麥當勞臉書）

