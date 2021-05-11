快訊／全面防疫戒備！立法院祭出4大措施「各部會限帶1位幕僚」

▲立法院議場。（資料照／記者徐政璿攝 ）

記者徐政璿／台北報導

中央疫情指揮中心11日表示，因應國內出現感染源不明之本土病例致社區感染風險增加，為防範發生持續社區傳播，自即日起至6月8日共4週，提升疫情警戒至第二級。對此，立法院稍早由林志嘉秘書長召開防疫會議，發布防疫升級4大措施。

立法院防疫4大措施：

1. 民眾參訪暫緩；並轉知行政院各部會主管出席會議時，陪同幕僚以一人為原則，另通知各部會聯絡人及幕僚同仁，儘量減少來院洽辦業務人次。

2. 持續本院公共空間及會議室環境消毒與清潔工作；進入院區體溫量測；劃設格線以控制電梯人數；外送或快遞人員仍依定點取貨原則進行管制；會議室主席台設置隔板；依各委員會會議室人數上限撤除多餘座椅；各會議室門口張貼提醒告示。

3. 院內各社團活動暫停辦理；提醒各委員辦公室及院內同仁減少參加聚會，在外遵守防疫規範，如自身或親友有確診、隔離、疫調之情形，請務必依規定通報。

4. 各委員會召開會議時，各會議室扣除委員及部會首長，除群賢樓9樓大禮堂人數上限為80人外，其餘會場人數請維持在50人以下，並請主任秘書掌握相關疫情；落實會場實名制、全程戴口罩、酒精擦拭麥克風等措施，並禁止於會議室內用餐。



5.前述各項活動之暫緩，原則至6月8日止，之後再視疫情狀況評估調整。