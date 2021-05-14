人與人的連結就想到性交！　律師憂確診者怕被嘲笑「藏匿足跡」

▲台北市萬華區楓香清茶館員工確診。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔子柔／綜合報導

台灣本土群聚感染大爆發，衛福部長陳時中將蘆洲獅子哥及萬華茶室病例的接觸形容是透過「人與人的連結」，引起不少人譏諷，律師呂秋遠對此則擔憂，未來的確診者可能怕被嘲笑，因此不願意誠實說明足跡，「當疫調更困難，其實斬斷病毒鍊就會更辛苦、耗時更久」。

呂秋遠昨（13）日在臉書發文表示，現在有部分民眾擔心疫情擴散，希望可以進行「封城」，但對相關措施內容卻不了解，「只有必要人員可以憑證件出門、看病可以、採買民生物資可以，一週只能三次，外送、外賣一律停止，我們真的要這樣的封城？」，希望各位能更理性看待，更直言「現在提倡立刻普篩與封城的人，應該是不管別人死活，或是沒有經歷防疫恐慌有多嚴重的人」。

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▲台北市萬華區鴻達茶室員工確診。（圖／記者屠惠剛攝）



呂秋遠指出，不少人聽到「人與人的連結」後，「立刻想到全裸體，立刻想到生殖器，立刻想到性交」，甚至做成哏圖在網路瘋傳，讓他不禁擔憂未來的確診者會因為怕被嘲笑，不願意誠實報告足跡。

呂秋遠認為，其實許多人在十天前，一樣不戴口罩在遶境、在群聚、在遊樂、在KTV、在吃飯，只是運氣好沒有中鏢，「給別人一條生路，讓疫調更容易進行，其實也是給自己未來一條生路。當疫調更困難，其實斬斷病毒鍊就會更辛苦、耗時更久」。

呂秋遠也替阿公店澄清，店裡不是脫衣陪酒，只是提供場地讓一些寂寞的人唱歌聊天，是許多收入較低的人賴以為生的場所，「或許會手來腳去、眉來眼去，但並不全部都是色情行業」。

呂秋遠說，這些地方當然可能發生婚外情，但絕不是「見面就在性交」，「大家都是混口飯吃，把這些發生疫情的地方妖魔化，其實沒有什麼必要性」。

▼呂秋遠發文。（圖／翻攝自Facebook／呂秋遠）

