花蓮3防疫旅館161間房　使用率32.9% 禁混居

▲花蓮縣內3家防疫旅館，目前使用率32.9%，空床足夠使用。（圖／花蓮縣政府提供。下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中央疫情指揮中心宣布即日起提升疫情警戒至第二級，實施相關限制措施，嚴守社區防線。花蓮縣自去年1月23日實施居家檢疫，至今年5月12日止，人數目前累計4507人。縣內3家防疫旅館計161間房，目前使用率32.9%，尚有67.1%的空床數 。防疫旅館「不混居」，為花蓮縣成立防疫旅館之重要規定，目前整體檢疫居住量能足夠。



花蓮縣防疫旅館為縣民欲自國外返國時，由居家檢疫民眾或家人，以電話詢問花蓮縣衛生局防疫專線（03-8226975）登記防疫旅館需求，並告知預定返國日期及那個國家返國，經衛生局初審後再由本縣防疫旅館聯繫居家檢疫者需求之房型，並完成相關預定房間作業流程。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「不混居」為花蓮縣成立防疫旅館之重要規定。

居家檢疫者依中央疫情指揮中心規定自入境後搭乘防疫計程車或由家人接送至防疫旅館，以點對點中間不停靠，減少暴露足跡至防疫旅館辦理居家檢疫工作。



花蓮縣衛生局呼籲民眾，入境後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請主動聯繫衛生局，並依衛生局指示就醫，勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

相關資訊可至衛生福利部疾病管制署全球資訊網（https://www.cdc.gov.tw）或撥打免費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。

►腦公！你不可以賴帳喔

