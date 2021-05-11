疫情警戒升級　蔡英文喊話「不能失守」：6／8前一起守住社區防線

▲總統蔡英文呼籲國人配合政府六大防疫措施。（圖／蔡英文臉書）



記者陶本和／台北報導

疫情指揮中心（CDC）11日根據疫情警戒標準及因應事項，即日起至6月8日，提升疫情警戒至第二級「出現感染源不明之本土病例」。對此，總統蔡英文傍晚在臉書發文，提醒國人配合政府六大措施，呼籲大家守住社區防線，才能放心過端午連假。

疫情指揮中心根據疫情警戒標準及因應事項11日宣布，即日起至6月8日，提升疫情警戒至第二級「出現感染源不明之本土病例」，並對於個人及外出、集會活動、營運場域、大眾運輸實施相關限制措施。

對此，蔡英文也透過臉書提醒國人配合政府六大措施，包括：第一，避免出入人多擁擠的場所，高感染傳播風險場域，民眾須依規定全程佩戴口罩，未遵守規定且勸導不聽者將嚴格開罰。第二，所有集會活動需落實確保民眾維持社交距離或全程佩戴口罩、使用隔板，並落實「實聯制」、體溫量測、消毒、人流管制、總量管制、動線規劃等措施，否則應暫緩辦理。

第三，原則上停辦室外500人以上，室內100人以上之集會活動，但上述集會活動若能採固定座位且為梅花座、實聯制、全程佩戴口罩、禁止飲食，得提報防疫計畫報請地方主管機關核准後實施。第四，營業場所及公共場域應確保民眾維持社交距離或全程佩戴口罩、使用隔板，並建立實聯制，執行體溫量測、手部消毒、環境清消、人流管制、總量管制、動線規劃等防疫措施；無法落實前述措施之場所應暫停營業。必要時，將強制關閉休閒娛樂相關之營業場所及公共場域。

第五，餐飲業應落實「用餐實聯制」、環境定期清潔、消毒，從業人員佩戴口罩、勤洗手，並協助顧客量測體溫、手部消毒、公筷母匙等個人防護措施；非特定對象併桌共餐時，需維持適當區隔、使用隔板；無法落實前述措施之業者，建議民眾外帶用餐。第六，雙鐵（台鐵、高鐵）、客運等大眾運輸禁止飲食；5月15日起，雙鐵城際列車禁站票。

最後，蔡英文也特別提醒國人，該項政策實施至6月8日，要守住社區防線，才能放心過端午節連假，台灣守住疫情防線一年多，在陸續施打疫苗的現在，更不能失守，「我要謝謝地方政府共同配合，也要呼籲大家：同舟共濟，落實防疫，只有堅守到最後，才能成為贏家」。